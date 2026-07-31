Como o neuromarketing pode afetar sua relação com dinheiro e investimentos

Todavia, é preciso refletir que, desde a infância, o ser humano esbarra nos paradoxos da avalanche social ao fazer escolhas no presente, que refletirão ao longo de toda a sua vida. Ainda, é preciso entender que a indecisão também é uma decisão. Por isso, é importante investir em educação financeira desde a mais tenra idade.





Os administradores e os economistas perceberam que a simples compreensão da microeconomia e do marketing não era suficiente para explicar quedas nas vendas e no desempenho. Portanto, a análise de custos e de balanços contábeis encontra na psicologia novas possibilidades de estudos comportamentais que se refletirão nos números. Há quem diga que, entre um administrador, um economista e um contador, deve-se sempre preferir enaltecer e valorizar o último. (Pague seu contador e sua equipe de controladoria!).



Sem a Contabilidade, sem a métrica e o cumprimento das exigências fiscais, a administração e a economia são meros enfeites. Para subsidiar o incremento patrimonial pessoal e empresarial, surgem duas ciências importantes: a Neurociência e a Neuroeconomia.



Aprofundar o conhecimento sobre as ciências que estudam o funcionamento do cérebro humano é primordial para eliminar todas as resistências que bloqueiam os cidadãos de se tornarem investidores. Observa-se que o mais difícil não é iniciar o investimento, mas a pressa do resgate total por paradigmas (hoje, crenças limitantes) de que o mundo vai mal, de que não há esperança, "já que nunca vou ter o imóvel, o carro ou a moto dos meus sonhos, vou resgatar tudo logo e fazer aquela viagem, ou aquela festa, ou comprar aquele tênis de mais de R$ 500".