Vila Velha realiza mutirão de vacinação neste sábado (1º)

Os moradores de Vila Velha que desejam atualizar o cartão de vacinação têm oportunidade neste sábado (1º) durante um mutirão de serviços de saúde que será realizado no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, e também na Unidade de Saúde do bairro Jabaeté. A programação contará ainda com consultas médicas agendadas previamente.





Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, no shopping, o posto de vacinação funcionará das 11 às 18 horas, com aplicação de vacinas de rotina para todas as idades (exceto BCG), além dos imunizantes contra gripe, covid-19 e dengue, conforme os públicos determinados pelo Ministério da Saúde. Também será possível atualizar a declaração vacinal.





Já na Unidade de Saúde de Jabaeté, o atendimento será das 8 às 14 horas. Serão realizadas cerca de 90 consultas médicas previamente agendadas, além de vacinação sem necessidade de agendamento. Além disso, uma ação de conscientização sobre a importância do aleitamento materno também fará parte da programação.





As pessoas que desejarem se vacinar normalmente durante a semana devem fazer o agendamento nesta sexta-feira (31) a partir das 15h, pelo site (clique aqui).