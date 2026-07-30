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Em Rio Marinho

Idoso é baleado no rosto após briga com homem em situação de rua em Cariacica

Segundo testemunhas, vítima apontou um revólver para o homem, que tomou a arma durante a luta corporal e efetuou o disparo

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 18:55

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 jul 2026 às 18:55
Acidente com morte na Rodovia do Sol, na Ponta da Fruta, em Vila Velha
Acidente com morte na Rodovia do Sol, na Ponta da Fruta, em Vila Velha Leitor AG

Um idoso de 70 anos foi baleado na mandíbula durante uma briga com um homem de 45 anos, que vive em situação de rua, no bairro Rio Marinho, em Cariacica, nesta quinta-feira (30). Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, os dois entraram em luta corporal no meio da rua antes do disparo.


Quem viu a cena detalhou aos militares que a discussão começou após o homem de 70 anos jogar um balde de água no de 45 anos. Logo depois, o idoso apontou a arma para ele e o confronto corporal começou. No meio da briga, a pessoa em situação de rua pegou a arma da mão do idoso e efetuou o tiro. 


Por causa dos ferimentos, o homem de 70 anos foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Já o de 45 anos fugiu, mas foi localizado logo depois pela corporação. 


O revólver foi encontrado atrás do portão de uma residência. De acordo com a polícia, o idoso não possui registro ou autorização para posse ou porte do armamento. 


O homem em situação de rua recebeu atendimento médico em razão de lesões decorrentes da luta corporal e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. 


A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica. O procedimento a ser adotado será definido após a conclusão das oitivas.

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