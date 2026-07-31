Mau hálito pode indicar doenças? Dentista explica causas e tratamento

Acordar com mau hálito é uma situação comum e, na maioria das vezes, não representa um problema de saúde. Mas quando o odor desagradável persiste mesmo após a escovação e os cuidados com a higiene bucal, o sinal de alerta deve ser ligado.





Conhecida cientificamente como halitose, a condição pode ter origem na boca, mas também pode estar associada a outras doenças que exigem investigação médica.





Segundo a dentista Brunella M. Tassinari, especialista em Implantodontia e Sedação Consciente em Odontologia, o mau hálito temporário costuma estar relacionado a situações do dia a dia.





"Ficar muitas horas sem comer, acordar pela manhã ou consumir alimentos como alho e cebola pode provocar uma alteração temporária no hálito. Quando o problema é frequente e persiste mesmo após uma boa higiene bucal, é importante investigar a causa."