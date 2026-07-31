Mau hálito pode indicar doenças? Dentista explica causas e tratamento

Acordar com mau hálito é uma situação comum e, na maioria das vezes, não representa um problema de saúde. Mas quando o odor desagradável persiste mesmo após a escovação e os cuidados com a higiene bucal, o sinal de alerta deve ser ligado.
Conhecida cientificamente como halitose, a condição pode ter origem na boca, mas também pode estar associada a outras doenças que exigem investigação médica.
Segundo a dentista Brunella M. Tassinari, especialista em Implantodontia e Sedação Consciente em Odontologia, o mau hálito temporário costuma estar relacionado a situações do dia a dia.
"Ficar muitas horas sem comer, acordar pela manhã ou consumir alimentos como alho e cebola pode provocar uma alteração temporária no hálito. Quando o problema é frequente e persiste mesmo após uma boa higiene bucal, é importante investigar a causa."
De acordo com a especialista, a maior parte dos casos de halitose está relacionada à saúde bucal. Entre as causas mais comuns estão a higiene inadequada, o acúmulo de placa bacteriana, a saburra na língua, cáries e doenças gengivais.
Outros fatores também podem favorecer o problema, como boca seca (xerostomia), baixa ingestão de água, jejum prolongado, tabagismo, consumo frequente de bebidas alcoólicas e alguns medicamentos.
A limpeza da língua costuma ser esquecida por muitas pessoas, mas é justamente uma das regiões onde há maior acúmulo de bactérias responsáveis pelo mau odor
Embora a maioria dos casos tenha origem na cavidade oral, a halitose também pode ser um sintoma de problemas em outras partes do organismo.
Entre as condições que merecem atenção estão:
- sinusite;
- amigdalite;
- refluxo gastroesofágico;
- diabetes, principalmente quando está descompensada;
- doenças hepáticas;
- doenças renais;
- algumas doenças respiratórias.
Por isso, a especialista recomenda que o dentista seja o primeiro profissional procurado.
"Na maior parte das vezes, a causa está relacionada à saúde bucal. Caso nenhuma alteração odontológica seja identificada, o paciente pode ser encaminhado para especialistas como otorrinolaringologista, gastroenterologista ou endocrinologista, de acordo com a suspeita clínica."
Além do desconforto físico, o mau hálito pode afetar significativamente a qualidade de vida.
Muitas pessoas desenvolvem insegurança, ansiedade e passam a evitar conversas e encontros por vergonha. É um problema que interfere nos relacionamentos pessoais, profissionais e na autoestima.
A boa notícia é que, na maioria das situações, a halitose pode ser completamente resolvida.
"Quando identificamos a causa e fazemos o tratamento adequado, o problema costuma desaparecer. Apenas em casos relacionados a doenças crônicas pode ser necessário um acompanhamento contínuo."
Sim. O chamado hálito matinal acontece porque, durante o sono, há redução da produção de saliva, favorecendo a proliferação de bactérias na boca.
"O odor costuma desaparecer após a escovação e a primeira refeição do dia. Se ele persistir ao longo do dia, é importante procurar um profissional para investigar."
A prevenção passa, principalmente, pela manutenção de uma boa higiene bucal e de hábitos saudáveis. A dentista recomenda:
- escovar os dentes após as refeições;
- usar fio dental diariamente;
- limpar a língua todos os dias;
- beber bastante água;
- evitar longos períodos de jejum;
- reduzir o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas;
- fazer consultas periódicas ao dentista.
Segundo Brunella, os enxaguantes bucais podem ajudar, mas não substituem a higiene adequada.
"Eles devem ser utilizados apenas quando indicados pelo cirurgião-dentista, pois não resolvem a causa do problema sozinhos."
Para a maioria das pessoas, a recomendação é realizar consultas odontológicas a cada seis meses, acompanhadas da profilaxia profissional. Já pacientes com doença periodontal ou maior tendência ao acúmulo de placa bacteriana podem precisar de retornos mais frequentes, conforme orientação do dentista.
Para quem convive com o problema, Brunella deixa um recado: o mau hálito deve ser encarado como uma condição de saúde, e não como motivo de constrangimento.
"É um problema extremamente comum e, na maioria das vezes, tem solução. Procurar ajuda profissional é o primeiro passo para identificar a causa, realizar um tratamento eficaz e recuperar a confiança, a qualidade de vida e os relacionamentos."