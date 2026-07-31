Vila Velha prevê fim de reforma e ampliação do Praia Legal para agosto

A reforma e ampliação das instalações do Projeto Praia Legal, na Praia da Costa, em Vila Velha, segue até o final de agosto. Houve um acréscimo de 30 dias no prazo de execução. No entanto, segundo a prefeitura, a obra está na fase final de execução.
O projeto, com investimento de R$ 110 mil, prevê intervenções com foco direto em acessibilidade, incluindo piso tátil, rampa dentro dos padrões técnicos, áreas niveladas, novas estruturas de apoio, chuveiros e reorganização do espaço.
Sobre esse prazo contratual, a Executivo municipal explica que houve apenas a “formalização de um termo aditivo para adequação da vigência do contrato”, o que segundo a administração pública seria um “procedimento administrativo comum em contratos públicos”, diz nota.
A prefeitura pontua que a reforma é para ampliar o acesso ao mar com mais autonomia e segurança para os frequentadores do Praia Legal, contribuindo com melhorias para o banho de mar assistido, inclusive com a capacidade do espaço, preparando o local para receber mais cadeiras anfíbias.
Essas melhorias, segundo a prefeitura, foram realizadas sem necessidade de interromper os atendimentos dos usuários. O serviço continua sendo oferecido sem interrupções, enquanto são concluídos os últimos ajustes da estrutura.
Planejado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Vila Velha, o Projeto Praia Legal oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O atendimento é feito com cadeiras anfíbias e acompanhamento de guarda-vidas treinados para auxiliar os participantes dentro e fora da água.
Além do acesso ao mar, o espaço funciona como ponto de acolhimento e convivência para famílias, idosos e pessoas atendidas por instituições sociais e de reabilitação.
O serviço é gratuito e não exige agendamento prévio nem apresentação de laudo médico. Pessoas com mobilidade reduzida, permanente ou temporária, podem procurar o local diretamente para atendimento.
O projeto funciona de quarta-feira a domingo, das 8h às 16h, atendendo moradores e turistas na orla da Praia da Costa.