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Vila Velha

Vila Velha prevê fim de reforma e ampliação do Praia Legal para agosto

Prefeitura garante que a reforma está em fase final de execução, enquanto o atendimento de usuários do serviço vem sendo oferecido normalmente

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 09:12

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

31 jul 2026 às 09:12

A reforma e ampliação das instalações do Projeto Praia Legal, na Praia da Costa, em Vila Velha, segue até o final de agosto. Houve um acréscimo de 30 dias no prazo de execução. No entanto, segundo a prefeitura, a obra está na fase final de execução.


O projeto, com investimento de R$ 110 mil, prevê intervenções com foco direto em acessibilidade, incluindo piso tátil, rampa dentro dos padrões técnicos, áreas niveladas, novas estruturas de apoio, chuveiros e reorganização do espaço.


Sobre esse prazo contratual, a Executivo municipal explica que houve apenas a “formalização de um termo aditivo para adequação da vigência do contrato”, o que segundo a administração pública seria um “procedimento administrativo comum em contratos públicos”, diz nota.

O projeto Praia Legal, que promove inclusão social, retomou suas atividades nesta segunda-feira (13)
O projeto Praia Legal promove inclusão social na Praia da Costa, em Vila Velha, atendendo a moradores e turistas. Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha


A prefeitura pontua que a reforma é para ampliar o acesso ao mar com mais autonomia e segurança para os frequentadores do Praia Legal, contribuindo com melhorias para o banho de mar assistido, inclusive com a capacidade do espaço, preparando o local para receber mais cadeiras anfíbias.


Essas melhorias, segundo a prefeitura, foram realizadas sem necessidade de interromper os atendimentos dos usuários. O serviço continua sendo oferecido sem interrupções, enquanto são concluídos os últimos ajustes da estrutura.

Praia Legal

Planejado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Vila Velha, o Projeto Praia Legal oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O atendimento é feito com cadeiras anfíbias e acompanhamento de guarda-vidas treinados para auxiliar os participantes dentro e fora da água.


Além do acesso ao mar, o espaço funciona como ponto de acolhimento e convivência para famílias, idosos e pessoas atendidas por instituições sociais e de reabilitação.


O serviço é gratuito e não exige agendamento prévio nem apresentação de laudo médico. Pessoas com mobilidade reduzida, permanente ou temporária, podem procurar o local diretamente para atendimento.


O projeto funciona de quarta-feira a domingo, das 8h às 16h, atendendo moradores e turistas na orla da Praia da Costa.

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