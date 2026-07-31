Vila Velha prevê fim de reforma e ampliação do Praia Legal para agosto

A reforma e ampliação das instalações do Projeto Praia Legal, na Praia da Costa, em Vila Velha, segue até o final de agosto. Houve um acréscimo de 30 dias no prazo de execução. No entanto, segundo a prefeitura, a obra está na fase final de execução.





O projeto, com investimento de R$ 110 mil, prevê intervenções com foco direto em acessibilidade, incluindo piso tátil, rampa dentro dos padrões técnicos, áreas niveladas, novas estruturas de apoio, chuveiros e reorganização do espaço.





Sobre esse prazo contratual, a Executivo municipal explica que houve apenas a “formalização de um termo aditivo para adequação da vigência do contrato”, o que segundo a administração pública seria um “procedimento administrativo comum em contratos públicos”, diz nota.