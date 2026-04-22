Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Quem pretende ir às compras com a expectativa de adquirir produtos por preços mais em conta tem uma boa oportunidade. Roupas, acessórios, eletrônicos, cosméticos, entre outras mercadorias, estarão à venda com descontos de até 80% durante a 9ª edição do Liquida Goiabeiras, em Vitória, da próxima sexta-feira (24) até domingo (26). Com 140 estandes, o evento acontecerá no Campo do Hi-Fi e também contará com atrações musicais e gastronômicas.
De acordo com o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini, o evento contribui para impulsionar os empreendedores capixabas.
Esse evento permite que pequenos empresários exponham seus produtos gratuitamente, aumentando as vendas e o alcance dos negócios. Na prática, é uma injeção de motivação e recursos para o empreendedor, possibilitando o desenvolvimento dos negócios
Alberto Gavini Diretor-geral da Aderes
Atrações
A programação musical é uma atração a mais no evento, para agradar diferentes públicos. No primeiro dia de Liquida, o cantor de sertanejo João Medeiros e a banda Resenha do Pagode vão garantir o entretenimento da feira.
Já no sábado (25), a feira recebe a banda Três Elementos, que toca chorinho; o cantor Paulo Bruni, trazendo o MPB; e o grupo Vlad AKD, de pagode.
No domingo (26), último dia de Liquida, o sertanejo e o forró dominam. A dupla Edson Mineiro e Goiano representa os dois estilos musicais, seguida pelo grupo Os Rochas do Forró, que encerra os shows.
Liquida Goiabeiras
Compras com ofertas especiais, comida e atrações musicais
24, 25 e 26 de abril
10h às 22h
Avenida Jerônimo Vervloet, Campo do Hi-Fi - Goiabeiras, Vitória
Entrada gratuita