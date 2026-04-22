Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Quem pretende ir às compras com a expectativa de adquirir produtos por preços mais em conta tem uma boa oportunidade. Roupas, acessórios, eletrônicos, cosméticos, entre outras mercadorias, estarão à venda com descontos de até 80% durante a 9ª edição do Liquida Goiabeiras, em Vitória, da próxima sexta-feira (24) até domingo (26). Com 140 estandes, o evento acontecerá no Campo do Hi-Fi e também contará com atrações musicais e gastronômicas.





De acordo com o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini, o evento contribui para impulsionar os empreendedores capixabas.