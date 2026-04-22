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Compras

Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Liquida Goiabeiras acontece de sexta-feira (24) a domingo (26) e também terá atrações musicais e produtos gastronômicos

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 19:28

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

22 abr 2026 às 19:28

Quem pretende ir às compras com a expectativa de adquirir produtos por preços mais em conta tem uma boa oportunidade. Roupas, acessórios, eletrônicos, cosméticos, entre outras mercadorias, estarão à venda com descontos de até 80% durante a 9ª edição do Liquida Goiabeiras, em Vitória, da próxima sexta-feira (24) até domingo (26). Com 140 estandes, o evento acontecerá no Campo do Hi-Fi e também contará com atrações musicais e gastronômicas.


De acordo com o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini, o evento contribui para impulsionar os empreendedores capixabas.

Esse evento permite que pequenos empresários exponham seus produtos gratuitamente, aumentando as vendas e o alcance dos negócios. Na prática, é uma injeção de motivação e recursos para o empreendedor, possibilitando o desenvolvimento dos negócios

Alberto Gavini Diretor-geral da Aderes

Atrações

A programação musical é uma atração a mais no evento, para agradar diferentes públicos. No primeiro dia de Liquida, o cantor de sertanejo João Medeiros e a banda Resenha do Pagode vão garantir o entretenimento da feira.


Já no sábado (25), a feira recebe a banda Três Elementos, que toca chorinho; o cantor Paulo Bruni, trazendo o MPB; e o grupo Vlad AKD, de pagode.


No domingo (26), último dia de Liquida, o sertanejo e o forró dominam. A dupla Edson Mineiro e Goiano representa os dois estilos musicais, seguida pelo grupo Os Rochas do Forró, que encerra os shows.

Liquida Goiabeiras começa na sexta-feira (24)

Liquida Goiabeiras

Compras com ofertas especiais, comida e atrações musicais

24, 25 e 26 de abril

10h às 22h

Avenida Jerônimo Vervloet, Campo do Hi-Fi - Goiabeiras, Vitória


Entrada gratuita

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