Vídeo: Stênio Garcia apela para não ser demitido da Globo

Natural de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, e um dos veteranos da Globo, o ator Stênio Garcia está sem trabalho nas telinhas desde sua participação em "Deus Salve o Rei" (2018). Com a notícia de que será dispensado do elenco global a partir do dia 25 deste mês, o capixaba apela para que não seja demitido. Ele está na emissora há mais de 40 anos.
O artista, de 88 anos, apareceu nas redes sociais da esposa, Marilena Saade, e disse ter recebido um ultimado da Rede Globo. No clique, Stênio diz que seu contrato pode ser finalizado no fim deste mês caso não seja escalado para nenhuma produção.
"Meu nome é Stênio Garcia. Tenho 88 anos e quase 70 anos de carreira. Estou na Globo com contrato de prazo indeterminado desde 1973. No dia 4 de março recebi um cartão vermelho e se eu não for escalado ou reservado até o dia 30 de março terei o meu contrato abruptamente interrompido", explicou.
Em seguida, ele pediu a autores que o escolham para papéis nos folhetins: "Devido ao coronavírus, não posso sair de casa. Então, eu peço que os autores e diretores da Rede Globo que me escalem, que me reservem até o dia 30 de março, para que eu possa continuar trabalhando".