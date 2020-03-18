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Medo do Covid-19

Coronavírus: Anitta cancela festão de aniversário na mansão

Cantora adiou evento em condomínio de luxo da Barra, no Rio, por conta do medo da proliferação da pandemia de Covid-19

Publicado em 18 de Março de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 09:24
  Crédito: Reprodução/ Instagram
Anitta decidiu jogar para frente a data do próximo festão que vai agitar os salões de sua mansão, em luxuoso condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Poderosa optou por adiar a comemoração pelo seu aniversário e a assessoria da cantora confirmou a informação à colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
Por medo do coronavírus, Anitta achou prudente evitar o momento de aglomeração mesmo com toda a programação do evento já resolvida. 

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O tema seguiria a ideia do espaço sideral, assim como a decoração. Os figurinos seriam todos, segundo a colunista, inspirados no desenho "Os Jetsons". 

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