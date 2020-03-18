Coronavírus: Anitta cancela festão de aniversário na mansão

Anitta decidiu jogar para frente a data do próximo festão que vai agitar os salões de sua mansão, em luxuoso condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Poderosa optou por adiar a comemoração pelo seu aniversário e a assessoria da cantora confirmou a informação à colunista Fábia Oliveira, de O Dia.
Por medo do coronavírus, Anitta achou prudente evitar o momento de aglomeração mesmo com toda a programação do evento já resolvida.
O tema seguiria a ideia do espaço sideral, assim como a decoração. Os figurinos seriam todos, segundo a colunista, inspirados no desenho "Os Jetsons".