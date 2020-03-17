Capixaba, Stênio Garcia é desligado da Globo após mais de 40 anos

O ator capixaba Stênio Garcia Crédito: Reprodução/Instagram @steniogarciaoficial

A partir do próximo dia 25 o ator capixaba Stênio Garcia , de 88 anos, não fará mais parte do elenco da Globo . Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, ele já foi informado sobre sua demissão e vai receber três meses de aviso prévio.

O ator tinha mais de 40 anos de contratado da Globo e contrato por tempo indeterminado com a emissora.

Em entrevista à colunista, a esposa de Stênio, Marilene Saade, confirmou a informação. A também atriz suspeita que a situação tenha se complicado depois que o novo diretor artístico da emissora, Silvio de Abreu, assumiu o cargo. Ele seria um desafeto de Stênio, de acordo com Fábia Oliveira, pelo fim do casamento do ator com Cleide Yáconis.

Na ocasião, a separação foi motivada por uma suposta traição por parte do ator veterano, que teria desagradado Silvio de Abreu, um admirador de Cleide.