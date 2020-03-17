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Supostos desafetos

Capixaba, Stênio Garcia é desligado da Globo após mais de 40 anos

Ator, natural de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, já foi informado pela emissora sobre sua demissão e receberá três meses de aviso prévio, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 17 de Março de 2020 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 10:27
O ator capixaba Stênio Garcia Crédito: Reprodução/Instagram @steniogarciaoficial
A partir do próximo dia 25 o ator capixaba Stênio Garcia, de 88 anos, não fará mais parte do elenco da Globo. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, ele já foi informado sobre sua demissão e vai receber três meses de aviso prévio. 
O ator tinha mais de 40 anos de contratado da Globo e contrato por tempo indeterminado com a emissora. 
Em entrevista à colunista, a esposa de Stênio, Marilene Saade, confirmou a informação. A também atriz suspeita que a situação tenha se complicado depois que o novo diretor artístico da emissora, Silvio de Abreu, assumiu o cargo. Ele seria um desafeto de Stênio, de acordo com Fábia Oliveira, pelo fim do casamento do ator com Cleide Yáconis. 

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Na ocasião, a separação foi motivada por uma suposta traição por parte do ator veterano, que teria desagradado Silvio de Abreu, um admirador de Cleide. 
"Stênio e eu tínhamos que responder directs dele para milhares de fãs. Ele estava sendo pressionado nas ruas e também no Instagram. Aí eu falei com ele que tinha outra fã perguntando e ele mandou eu contar tudo. Foi isso, Nada além. Mas foi uma conversa. Não foi um post", disse ela, à colunista. 

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