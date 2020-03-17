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Grupo de risco

Aos 93 anos, rainha Elizabeth II sai de Buckingham por coronavírus

Elizabeth II e o marido, príncipe Philip, de 98 anos, podem se mudar novamente se a Inglaterra decidir manter idosos em isolamento para evitar piora da pandemia do Covid-19

Publicado em 17 de Março de 2020 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 10:09
A rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
rainha Elizabeth II decidiu sair do Palácio de Buckingham até segunda ordem por medo de contrair o novo coronavírus. Ela, aos 93 anos, faz parte do grupo de risco. 
De acordo com informações do The Sun, a rainha já está desde o fim da última semana vivendo nos salões do Castelo de Windsor por tempo indeterminado. A decisão se deu, obviamente, pela pandemia do Covid-19, já que a nova casa de Elizabeth II fica mais afastada do Centro de Londres. 
Além disso, a monarca também decidiu manter o quadro de funcionários abaixo do convencional. 

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Ainda segundo a publicação, a Inglaterra avalia a possibilidade de colocar idosos em isolamento, decisão que afetaria Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, de 98 anos. O casal pode ser levado para a residência oficial em Sandringham.

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