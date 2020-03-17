'BBB 20': Daniel é criticado ao salvar barata após coronavírus; vídeo

Os confinados do "BBB 20" podem dizer que a noite desta segunda (16) foi muito mais emocionante do que qualquer paredão da temporada. Na ocasião, eles ouviram tudo sobre a pandemia de coronavírus que assola o mundo, sobretudo as condições do Brasil no contexto da infecção do Covid-19.
Os desdobramentos do fato geraram desde elogios a Rafa Kalimann até críticas ao brother Daniel na web.
Ela foi exaltada por se preocupar com suas missões religiosas na África e ele, detonado por manter contato com uma barata com as mãos após saber da importância da higiene neste momento.
Daniel foi flagrado pegando uma barata com a mão e jogando para longe dizendo: "Calma, calma, tá tudo certo... Vai viver no teu esgoto". Manu Gavassi foi a primeira que criticou a cena: "Você está dando o pior exemplo do mundo pegando essa barata com a mão".