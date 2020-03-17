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Globo pediu mais higiene

'BBB 20': Daniel é criticado ao salvar barata após coronavírus; vídeo

Daniel salvou uma barata da morte de dentro da casa do 'BBB 20', mas foi criticado pelos brothers após a Globo ter pedido aos confinados para manterem hábitos de higiene em dia

Publicado em 17 de Março de 2020 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 09:52
"BBB 20": o brother Daniel Crédito: TV Globo/Reprodução
Os confinados do "BBB 20" podem dizer que a noite desta segunda (16) foi muito mais emocionante do que qualquer paredão da temporada. Na ocasião, eles ouviram tudo sobre a pandemia de coronavírus que assola o mundo, sobretudo as condições do Brasil no contexto da infecção do Covid-19
Os desdobramentos do fato geraram desde elogios a Rafa Kalimann até críticas ao brother Daniel na web. 
Ela foi exaltada por se preocupar com suas missões religiosas na África e ele, detonado por manter contato com uma barata com as mãos após saber da importância da higiene neste momento. 

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Daniel foi flagrado pegando uma barata com a mão e jogando para longe dizendo: "Calma, calma, tá tudo certo... Vai viver no teu esgoto". Manu Gavassi foi a primeira que criticou a cena: "Você está dando o pior exemplo do mundo pegando essa barata com a mão". 

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