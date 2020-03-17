Coronavírus: marido de Pugliesi apresenta sintomas e exibe corpão

Marido de Gabriela Pugliesi, que testou positivo para o novo coronavírus, Erasmo Viana começou a apresentar os mesmos sintomas da esposa e decidiu se isolar. O influencer revelou, na web, que fez os exames e que aguarda o resultado. Dentro de casa, ele aproveitou para fazer um faxinão na residência, mas exibiu a boa forma para os seguidores no Instagram.
"Aproveitando o isolamento para dar aquele grau na casa e de quebra dar um banho na Vani (cadela) que também está de quarentena e não pôde ir ao salão de beleza. Seguindo as recomendações, dispensamos nossa funcionária e agora é tudo por nossa conta!", escreveu ele, no clique sensual.
"Romantização da quarentena é privilégio de classe", criticou um seguidor. Outro observou: "Com esse corpo faxina deve ser o melhor exercício para definição, né?".