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Coronavírus: marido de Pugliesi apresenta sintomas e exibe corpão

Erasmo Viana decidiu fazer uma faxina em casa durante o isolamento voluntário, já que decidiu dispensar seus funcionários para evitar que eles contraiam a doença

Publicado em 17 de Março de 2020 às 09:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 09:09
O influencer Erasmo Viana Crédito: Reprodução/Instagram @erasmo
Marido de Gabriela Pugliesi, que testou positivo para o novo coronavírus, Erasmo Viana começou a apresentar os mesmos sintomas da esposa e decidiu se isolar. O influencer revelou, na web, que fez os exames e que aguarda o resultado. Dentro de casa, ele aproveitou para fazer um faxinão na residência, mas exibiu a boa forma para os seguidores no Instagram. 
"Aproveitando o isolamento para dar aquele grau na casa e de quebra dar um banho na Vani (cadela) que também está de quarentena e não pôde ir ao salão de beleza. Seguindo as recomendações, dispensamos nossa funcionária e agora é tudo por nossa conta!", escreveu ele, no clique sensual. 

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"Romantização da quarentena é privilégio de classe", criticou um seguidor. Outro observou: "Com esse corpo faxina deve ser o melhor exercício para definição, né?". 

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