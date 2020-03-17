Coronavírus challenge: blogueira lambe privada em desafio bizarro

A blogueira americana Ava Louise, de 22 anos, gerou revolta na web ao se mostrar lambendo o assento de uma privada em vídeos publicados na rede social Tik Tok. Nesta segunda (16), a jovem decidiu se submeter ao que está sendo chamado de "coronavírus challenge", em que as pessoas se arriscam se expondo à contaminação.
No momento da gravação, ela estava no banheiro de um avião.
"Por favor, compartilhem para que as pessoas saibam com higienizar corretamente um avião", ironizou a jovem, legendando o vídeo publicado na web. Ela mora em Miami, nos Estados Unidos.
"Espero que você se contamine com Covid-19", escreveu um seguidor. Outro comentou: "Parabéns, agora você tem hepatite de A a Z". Uma internauta ainda comparou: "Uma geração que vai eliminar outra geração (a dos idosos)".