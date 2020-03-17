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Coronavírus challenge: blogueira lambe privada em desafio bizarro

Em vídeo, blogueira Ava Louise, de 22 anos, aparece lambendo assento de privada de banheiro de avião e seguidores ficaram revoltados com a atitude da jovem, que se expôs ao Covid-19

Publicado em 17 de Março de 2020 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 08:52
Coronavírus challenge: blogueira Ava Louise revolta ao lamber privada em desafio Crédito: Reprodução/Tik Tok
A blogueira americana Ava Louise, de 22 anos, gerou revolta na web ao se mostrar lambendo o assento de uma privada em vídeos publicados na rede social Tik Tok. Nesta segunda (16), a jovem decidiu se submeter ao que está sendo chamado de "coronavírus challenge", em que as pessoas se arriscam se expondo à contaminação.
No momento da gravação, ela estava no banheiro de um avião. 
"Por favor, compartilhem para que as pessoas saibam com higienizar corretamente um avião", ironizou a jovem, legendando o vídeo publicado na web. Ela mora em Miami, nos Estados Unidos. 

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"Espero que você se contamine com Covid-19", escreveu um seguidor. Outro comentou: "Parabéns, agora você tem hepatite de A a Z". Uma internauta ainda comparou: "Uma geração que vai eliminar outra geração (a dos idosos)". 

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