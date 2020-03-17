Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Climão!

'BBB 20': Gizelly faz Mari cair no choro após Globo expor coronavírus

Tiago Leifert pediu que brothers usem o raio-x para conscientizarem os espectadores sobre o novo coronavírus e Mari Gonzalez logo se preocupou com o namorado, Jonas Sulzbach, pelo seu apego em ir à academia

Publicado em 17 de Março de 2020 às 08:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 08:31
"BBB 20": a sister Mari Gonzalez cai no choro Crédito: TV Globo/Reprodução
Tiago Leifert tirou grande parte da apresentação do "BBB 20" na noite desta segunda (16) para falar sobre o novo coronavírus com os brothers. Todos ficaram bastante preocupados com a situação do Brasil fora do confinamento e aproveitaram o momento para tirarem dúvidas com um infectologista que foi até o reality da Globo. 
Durante a apresentação, Tiago brincou com Mari Gonzalez e pediu que ela falasse com o namorado, o ex-BBB e modelo Jonas Sulzbach que não fosse à academia - ele é conhecido pelo culto ao corpo. Em seguida, a capixaba Gizelly continuou insistindo na história com a influenciadora. 
"Com certeza o Jonas está indo (à academia)", disse Gizelly, já fazendo Mari chorar. "Para, você é louca, não fala isso para mim não", retrucou Mari. 

Veja Também

Met Gala é adiado por pandemia de coronavírus

"BBB 20": Babu se irrita com Ivy ao ver roupas jogadas no chão

Designer capixaba com coronavírus fala dos sintomas e mostra a rotina em casa

"Fala para ele não ir, Mari", respondeu a advogada de Vitória após perceber que havia magoado a colega. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados