'BBB 20': Gizelly faz Mari cair no choro após Globo expor coronavírus

Tiago Leifert tirou grande parte da apresentação do "BBB 20" na noite desta segunda (16) para falar sobre o novo coronavírus com os brothers. Todos ficaram bastante preocupados com a situação do Brasil fora do confinamento e aproveitaram o momento para tirarem dúvidas com um infectologista que foi até o reality da Globo.
Durante a apresentação, Tiago brincou com Mari Gonzalez e pediu que ela falasse com o namorado, o ex-BBB e modelo Jonas Sulzbach que não fosse à academia - ele é conhecido pelo culto ao corpo. Em seguida, a capixaba Gizelly continuou insistindo na história com a influenciadora.
"Com certeza o Jonas está indo (à academia)", disse Gizelly, já fazendo Mari chorar. "Para, você é louca, não fala isso para mim não", retrucou Mari.
"Fala para ele não ir, Mari", respondeu a advogada de Vitória após perceber que havia magoado a colega.