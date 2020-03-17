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Perto da cama dela

'BBB 20': Babu se irrita com Ivy ao ver roupas jogadas no chão

Alguns seguidores na internet chegaram até a pedir a expulsão de Ivy do reality acusando-a de racismo

Publicado em 17 de Março de 2020 às 08:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 08:04
  Crédito: TV Globo/Reprodução
Um climão tomou conta do BBB 20 na tarde desta segunda-feira (16). Isso porque Babu, que está no paredão com Pyong e Rafa Kalimann, percebeu que suas roupas estavam jogadas no chão ao lado da cama de Ivy e ficou irritado.
A sister, por sua vez, não sabia dizer se havia sido ela quem derrubou. "Babu, suas coisas caíram sem querer?", perguntou ela para uma resposta vaga e curta do competidor: "Não sei, Ivy".
Em seguida, ele saiu batendo a porta e Daniel percebeu que ele havia ficado bem irritado.
Mais tarde, Babu foi conversar com Felipe Prior e imitou sarcasticamente a voz de Ivy falando sobre o episódio.

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O clima entre ambos não está dos melhores dentro do confinamento. Ivy já disse que queria que Babu saísse no atual paredão. Ela também já riu do pente que o carioca usa no cabelo e disse que sentia medo dele.
Alguns seguidores na internet chegaram até a pedir a expulsão de Ivy do reality acusando-a de racismo.

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