'BBB 20': Babu se irrita com Ivy ao ver roupas jogadas no chão

Um climão tomou conta do BBB 20 na tarde desta segunda-feira (16). Isso porque Babu, que está no paredão com Pyong e Rafa Kalimann, percebeu que suas roupas estavam jogadas no chão ao lado da cama de Ivy e ficou irritado.
A sister, por sua vez, não sabia dizer se havia sido ela quem derrubou. "Babu, suas coisas caíram sem querer?", perguntou ela para uma resposta vaga e curta do competidor: "Não sei, Ivy".
Em seguida, ele saiu batendo a porta e Daniel percebeu que ele havia ficado bem irritado.
Mais tarde, Babu foi conversar com Felipe Prior e imitou sarcasticamente a voz de Ivy falando sobre o episódio.
O clima entre ambos não está dos melhores dentro do confinamento. Ivy já disse que queria que Babu saísse no atual paredão. Ela também já riu do pente que o carioca usa no cabelo e disse que sentia medo dele.
Alguns seguidores na internet chegaram até a pedir a expulsão de Ivy do reality acusando-a de racismo.