'BBB 20': Babu se irrita com Ivy ao ver roupas jogadas no chão

Crédito: TV Globo/Reprodução

Um climão tomou conta do BBB 20 na tarde desta segunda-feira (16). Isso porque Babu, que está no paredão com Pyong Rafa Kalimann , percebeu que suas roupas estavam jogadas no chão ao lado da cama de Ivy e ficou irritado.

A sister, por sua vez, não sabia dizer se havia sido ela quem derrubou. "Babu, suas coisas caíram sem querer?", perguntou ela para uma resposta vaga e curta do competidor: "Não sei, Ivy".

Em seguida, ele saiu batendo a porta e Daniel percebeu que ele havia ficado bem irritado.

Mais tarde, Babu foi conversar com Felipe Prior e imitou sarcasticamente a voz de Ivy falando sobre o episódio.

O clima entre ambos não está dos melhores dentro do confinamento. Ivy já disse que queria que Babu saísse no atual paredão. Ela também já riu do pente que o carioca usa no cabelo e disse que sentia medo dele.