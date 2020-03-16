Coronavírus: Globo tira 'Encontro com Fátima' e 'Se Joga' do ar

Programa de Fátima Bernardes não será exibido a partir desta terça-feira (17) Crédito: Divulgação

A Globo decidiu expandir sua cobertura de desdobramentos e impactos do avanço do COVID-19 no Brasil e no mundo. Depois de não exibir o "Mais Você", nesta segunda-feira (16), a emissora carioca vai tirar da grade o "Encontro com Fátima" e o "Se Joga" a partir desta terça-feira (17).

No site oficial da Globo, as atrações já não fazem parte da grade programação de terça. No lugar deles, estão o programa especial "Combate ao Coronavírus" e a extensão do "Jornal Hoje".

O "Globo Esporte" também vai sofrer alterações. No Espírito Santo, o programa passará a ser exibido numa versão menor, de aproximadamente 5 minutos, dentro do ES1. As mudanças são por tempo indeterminado.