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Coronavírus: Globo tira 'Encontro com Fátima' e 'Se Joga' do ar

'Globo Esporte' também sofrerá mudanças a partir desta terça-feira. Emissora vai ampliar a cobertura especial sobre o avanço do COVID-19 no Brasil e no mundo

Publicado em 16 de Março de 2020 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 19:07
Programa de Fátima Bernardes não será exibido a partir desta terça-feira (17) Crédito: Divulgação
A Globo decidiu expandir sua cobertura de desdobramentos e impactos do avanço do COVID-19 no Brasil e no mundo. Depois de não exibir o "Mais Você", nesta segunda-feira (16), a emissora carioca vai tirar da grade o "Encontro com Fátima" e o "Se Joga" a partir desta terça-feira (17).
No site oficial da Globo, as atrações já não fazem parte da grade programação de terça. No lugar deles, estão o programa especial "Combate ao Coronavírus" e a extensão do "Jornal Hoje".

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O "Globo Esporte" também vai sofrer alterações. No Espírito Santo, o programa passará a ser exibido numa versão menor, de aproximadamente 5 minutos, dentro do ES1. As mudanças são por tempo indeterminado.
Além do "Combate ao Coronavírus" e do "Jornal Hoje", durante todo o dia, o Jornalismo trará todas as atualizações do assunto, em flashes ao vivo. A emissora também abriu o sinal da GloboNews nas próximas duas semanas para prestar serviço à população com as últimas notícias sobre o avanço do Covid-19.

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