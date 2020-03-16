Cardi B e coronavírus: rapper fala de vídeo que viralizou na web

Cardi B viralizou na web depois de publicar um vídeo engraçado em que fala sobre a pandemia do novo coronavírus no início da semana passada. Na gravação, a rapper expressava medo e dizia que estava estocando comida dentro de casa.
Eu não sei do que se trata esse coronavírus. Eu não entendo como essa merda de Wuhan, China, de repente está fazendo uma turnê pelo mundo", começa falando, continuando: "Eu estou com medo, estou ficando em pânico. Vocês ficam mandando figurinhas, achando que é brincadeira, como eu estava pensando, mas essa merda é real".
E, em seguida, finalizou: "Muita coisa vem da China. Se você está se perguntando por que suas encomendas não chegaram Adivinha? Coronavírus! Coronavírus!.
Foi justamente o trecho final da gravação, que já foi replicada centenas de vezes nas redes sociais, que viralizou por conta da forma com que a rapper pronuncia o nome da doença. Remixes começaram a aparecer na web e Cardi B até brincou: "Neste momento eu quero royalties".