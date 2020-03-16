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"Não sei do que se trata"

Cardi B e coronavírus: rapper fala de vídeo que viralizou na web

Rapper viralizou nas redes sociais em meio à pandemia da doença

Publicado em 16 de Março de 2020 às 08:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 08:12
A rapper Cardi B Crédito: Reprodução/Instagram @iamcardib
Cardi B viralizou na web depois de publicar um vídeo engraçado em que fala sobre a pandemia do novo coronavírus no início da semana passada. Na gravação, a rapper expressava medo e dizia que estava estocando comida dentro de casa
Eu não sei do que se trata esse coronavírus. Eu não entendo como essa merda de Wuhan, China, de repente está fazendo uma turnê pelo mundo", começa falando, continuando: "Eu estou com medo, estou ficando em pânico. Vocês ficam mandando figurinhas, achando que é brincadeira, como eu estava pensando, mas essa merda é real". 
E, em seguida, finalizou: "Muita coisa vem da China. Se você está se perguntando por que suas encomendas não chegaram Adivinha? Coronavírus! Coronavírus!. 

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Foi justamente o trecho final da gravação, que já foi replicada centenas de vezes nas redes sociais, que viralizou por conta da forma com que a rapper pronuncia o nome da doença. Remixes começaram a aparecer na web e Cardi B até brincou: "Neste momento eu quero royalties". 
Ver essa foto no Instagram

Ya keep playing Im deadass FUCKIN SCARED. Im stocking up on food.

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