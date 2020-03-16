Cardi B e coronavírus: rapper fala de vídeo que viralizou na web

E, em seguida, finalizou: "Muita coisa vem da China. Se você está se perguntando por que suas encomendas não chegaram Adivinha? Coronavírus! Coronavírus!.

Foi justamente o trecho final da gravação, que já foi replicada centenas de vezes nas redes sociais, que viralizou por conta da forma com que a rapper pronuncia o nome da doença. Remixes começaram a aparecer na web e Cardi B até brincou: "Neste momento eu quero royalties".