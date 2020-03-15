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Covid-19 entre famosos

Luan Santana diz estar com sintomas similares ao do coronavírus

O artista chegou dos Estados Unidos na quinta (12) e, ao celebrar seu aniversário em SP, disse que se sentia fraco e estava com tosse

Publicado em 15 de Março de 2020 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 11:37
Na noite deste sábado (14), Luan Santana comemorou seu aniversário com grande show em um parque aquático no interior de São Paulo. O cantor completou 29 anos nesta sexta-feira (13). Durante a apresentação, o artista que chegou dos Estados Unidos na quinta-feira (12), disse que mesmo se sentindo fraco havia dois dias e com tosse, decidiu fazer a apresentação.
"Estou me sentindo meio estranho, hoje fechou meu nariz, estou com um pouquinho de dor de garganta, ... mas tenho certeza que, mesmo nesses tempo em que vivemos não vai ser nada", disse em vídeo divulgado pelo colunista do UOL, Léo Dias.
O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
"Não sei se está dando para vocês perceberem, um dia tão especial hoje, comemorando meu aniversário, então vi a necessidade de ser sincero com vocês... se perceberem minha voz embargada é por causa da tosse, da coriza que estou sentindo, mas tenho certeza que não vai ser nada, porque Deus vai abençoar e que semana que vem tudo estará bem", finalizou, descrevendo sintomas similares ao do coronavírus.
Ainda segunda a publicação, Santana deixou o local do show sem falar com a imprensa ou atender aos fãs por conta do mal-estar que relatou. Procurada, a assessoria do artista não se manifestou até a publicação deste conteúdo.

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