BBB 20: infectologista vai informar sobre o coronavírus aos brothers

Brothers e sisters na sala do "BBB 20" Crédito: TV Globo/Reprodução

Depois de muita especulação sobre se os participantes do Big Brother Brasil 20 deveriam saber sobre a pandemia do coronavírus no mundo, a Rede Globo decidiu na tarde desta segunda-feira (16) abrir o jogo com os brothers. Os 13 confinados serão informados de tudo ao vivo, durante a exibição do programa após "Amor de Mãe".

Em nota, a emissora explica que "Tiago Leifert recebe em seu estúdio um médico infectologista que vai conversar com a casa e informar os brothers  e todos que acompanham o programa  sobre os hábitos de higienização e medidas preventivas ao avanço do Covid-19, além de tirar as principais dúvidas dos confinados a respeito do assunto".

Para tranquilizar a todos, o reality terá, ainda, o cuidado de avisar aos participantes sobre o estado de saúde de suas famílias, que passam bem.

Vale lembrar que a produção suspendeu, por tempo indeterminado, a plateia e a presença de famílias em dias eliminação e aumentou o cuidado em relação à higienização de qualquer produto que entre na casa.

Como a higienização das mãos é um dos principias fatores de prevenção, a produção do BBB 20 também aumentou o limite diário de consumo de água para todos na casa. Assim, os brothers poderão lavar as mãos com mais frequência, não apenas para sua própria segurança, mas como um lembrete para quem acompanha os participantes.