BBB 20: Capixaba Gizelly perde todas as estalecas por brincadeira

A advogada colocou o dedo sujo de espuma no bumbum do Pyong, que gritou com o susto. Chamada ao confessionário, Gizelly foi repreendida e perdeu todas as estalecas que ainda tinha

Publicado em 14 de Março de 2020 às 23:06

Redação de A Gazeta

Gizelly Bicalho no Big Brother Brasil 20 Crédito: TV Globo/ Reprodução
As brincadeiras ocorridas depois da festa "Muito Eu", no Big Brother Brasil 20, ainda trazem consequências aos participantes. Após Flayslane, Marcela e Daniel perderem 100 estalecas cada - a cantora por se recusar a devolver a roupa da festa e o casal por tirar os colchões do lugar - foi a vez da capixaba  Gizelly sofrer punição, por conta de uma brincadeira imprópria em Pyong.
A advogada colocou o dedo sujo de espuma no bumbum do hipnólogo, que gritou com o susto. Chamada ao confessionário na tarde deste sábado (14), Gizelly foi repreendida e perdeu todas as estalecas que ainda tinha. Isso complica ainda mais a situação, já que quase todos os participantes, foram deixados na Xepa, pelo líder Felipe, que colocou apenas Babu e ele mesmo no Vip: com mais essa perda, são poucas estalecas, para um grupo grande.

Ao falar sobre a indicação do próximo domingo (15), o arquiteto contou ao ator sua estratégia. "Minha ideia é colocar o Daniel. Só que, o que eu quis que o Pyong achasse que ele vai, entendeu? Para as pessoas darem o anjo para ele, e, automaticamente, não darem para o Daniel. Minha ideia era essa ontem. Só que agora o Pyong está batendo no peito, e ele quer ir".
Para Felipe, como a prova do anjo foi em dupla, existe a possibilidade de Ivy e Daniel terem que decidir qual dos dois estará imune. Porém, caso a diretriz não seja essa, ele já tem certo a quem apontará sua mira. "Se eles imunizarem o Daniel, eu dou no Pyong. Se eles imunizarem o Pyong, eu dou no Daniel. Minha ideia é essa", concluiu o paulistano.

