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Com Marcela

'BBB 20': Daniel chora e confessa que tem ciúmes de capixaba Gizelly

Brother abriu o jogo sobre relação de Marcela e Gizelly durante festa do 'BBB 20' na noite desta sexta (13)

Publicado em 14 de Março de 2020 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 10:59
"BBB 20": o brother Daniel Crédito: TV Globo/Reprodução
A festa da noite desta sexta (13) foi qualquer coisa menos tranquila dentro da casa do "BBB 20". Entre uma treta e outra, Daniel decidiu abrir o coração para Marcela. Os dois já estão há algum tempo compartilhando amor e o bonitão até virou manchete depois de um episódio constrangedor na cama com a sister. 
Mas, desta vez, ele caiu no choro após confessar que sente ciúmes da médica. 
"Estou gostando muito de ti e não sei o que fazer, não sei o que acontece. É uma (xingamento) aqui dentro. Eu estou sentindo tudo ao mesmo tempo. Eu não sei lidar com isso, eu gosto de você, é difícil. Eu tenho ciúmes", disse. 

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Depois de Marcela insistir muito, Daniel entregou que a pessoa à que ele se referia era Gizelly, a advogada de Vitória. 
"Eu senti ciúme hoje. Não sei, não sei. Ciúme de amizade. A Gizelly se afastou muito de mim depois que eu errei. Eu sei que eu sou um (xingamento), e que é feio sentir isso, mas estou sentindo, e é horrível", disse o gaúcho, pouco antes de Marcela explodir: "Mas a gente precisa conversar, não dá pra alimentar esse clima ruim. Já entendi que é coisa da sua cabeça, mas você está criando monstros sem explicar, me deixando aqui sem entender nada. Você tem que aprender a articular as coisas".

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