'BBB 20': Daniel chora e confessa que tem ciúmes de capixaba Gizelly

"Estou gostando muito de ti e não sei o que fazer, não sei o que acontece. É uma (xingamento) aqui dentro. Eu estou sentindo tudo ao mesmo tempo. Eu não sei lidar com isso, eu gosto de você, é difícil. Eu tenho ciúmes", disse.

"Eu senti ciúme hoje. Não sei, não sei. Ciúme de amizade. A Gizelly se afastou muito de mim depois que eu errei. Eu sei que eu sou um (xingamento), e que é feio sentir isso, mas estou sentindo, e é horrível", disse o gaúcho, pouco antes de Marcela explodir: "Mas a gente precisa conversar, não dá pra alimentar esse clima ruim. Já entendi que é coisa da sua cabeça, mas você está criando monstros sem explicar, me deixando aqui sem entender nada. Você tem que aprender a articular as coisas".