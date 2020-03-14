Cantoras sertanejas mantêm shows, mas cancelam visitas ao camarim

Marilia Mendonça e Maiara e Maraisa decidiram, por exemplo, suspender a visitas a seus camarins Crédito: Randes Filho

Depois de países como China, Itália, França e Estados Unidos suspenderem diversos eventos para tentar conter a pandemia de coronavírus, chegou a vez de o Brasil adotar medidas para evitar a propagação da doença.

Festivais, como o Lollapalooza, exposições, estreias de cinema e shows estão sendo cancelados por aqui. Mas alguns sertanejos decidiram manter suas agendas. Para auxiliar no combate ao covid-19, no entanto, estão adotando outras medidas.

Marilia Mendonça e Maiara e Maraisa decidiram, por exemplo, suspender a visitas a seus camarins.

A assessoria de imprensa de Marilia informou, à revista Quem, que a medida foi tomada pensando, principalmente, no filho da cantora, Léo.

"Não dá para receber um fã e não dar um abraço e um beijo. Os shows estão de pé até agora, e só serão suspensos caso o contratante decida. A suspensão de visitas ao camarim foi escolha dos artistas", informou à publicação.