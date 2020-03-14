Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Cantoras sertanejas mantêm shows, mas cancelam visitas ao camarim

Festivais, como o Lollapalooza, exposições, estreias de cinema e shows estão sendo cancelados por aqui. Mas alguns sertanejos decidiram manter suas agendas. Para auxiliar no combate ao covid-19, no entanto, estão adotando outras medidas

Publicado em 14 de Março de 2020 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 10:43
Marilia Mendonça e Maiara e Maraisa decidiram, por exemplo, suspender a visitas a seus camarins Crédito: Randes Filho
Depois de países como China, Itália, França e Estados Unidos suspenderem diversos eventos para tentar conter a pandemia de coronavírus, chegou a vez de o Brasil adotar medidas para evitar a propagação da doença.
Festivais, como o Lollapalooza, exposições, estreias de cinema e shows estão sendo cancelados por aqui. Mas alguns sertanejos decidiram manter suas agendas. Para auxiliar no combate ao covid-19, no entanto, estão adotando outras medidas.
Marilia Mendonça e Maiara e Maraisa decidiram, por exemplo, suspender a visitas a seus camarins.
A assessoria de imprensa de Marilia informou, à revista Quem, que a medida foi tomada pensando, principalmente, no filho da cantora, Léo.
"Não dá para receber um fã e não dar um abraço e um beijo. Os shows estão de pé até agora, e só serão suspensos caso o contratante decida. A suspensão de visitas ao camarim foi escolha dos artistas", informou à publicação.
Outros artistas estão se preocupando com a doença e estão cancelando a interação com fãs, incluindo Bruno e Marrone, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Gaab e Murilo Huff.

Veja Também

Diplomata que estava em viagem com Bolsonaro está com coronavírus

Coronavírus: centrais sindicais cancelam ato contra o governo Bolsonaro

Guia do coronavírus: baixe aqui arquivo especial de A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados