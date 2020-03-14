Foto: Ana Maria Braga surge em cama de hospital e surpreende fãs

Ana Maria Braga está tratando um câncer de pulmão e decidiu fechar mais uma semana da quimioterapia com mensagem positiva nesta sexta (13).
Nas suas redes sociais, a loira postou uma foto em uma cama de hospital mandando um beijo para os seguidores, que se mostraram surpresos com a apresentadora do "Mais Você", da Globo. "Por aqui tudo muito bem. Bom final de semana", legendou a famosa.
"Deus de abençoe, minha querida. Ótimo fim de semana", escreveu o cantor Lucas Lucco. Ana Furtado também comentou: "Você é pura força e luz. A cura já é sua! Te amo". "Vai dar tudo certo", também falou o apresentador Luciano Huck.