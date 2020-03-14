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Tratando um câncer

Foto: Ana Maria Braga surge em cama de hospital e surpreende fãs

Apresentadora recebeu mensagens de apoio de mais celebridades e famosos da Globo, mas tranquilizou os fãs dizendo que está tudo bem; Ana Maria Braga enfrenta tratamento contra o câncer

Publicado em 14 de Março de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 09:17
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
Ana Maria Braga está tratando um câncer de pulmão e decidiu fechar mais uma semana da quimioterapia com mensagem positiva nesta sexta (13). 
Nas suas redes sociais, a loira postou uma foto em uma cama de hospital mandando um beijo para os seguidores, que se mostraram surpresos com a apresentadora do "Mais Você", da Globo. "Por aqui tudo muito bem. Bom final de semana", legendou a famosa. 

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"Deus de abençoe, minha querida. Ótimo fim de semana", escreveu o cantor Lucas Lucco. Ana Furtado também comentou: "Você é pura força e luz. A cura já é sua! Te amo". "Vai dar tudo certo", também falou o apresentador Luciano Huck. 
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Por aqui tudo muito bem! Bom final de semana ??

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