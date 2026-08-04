Idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ciclomotor em Castelo

Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada por um ciclomotor na manhã desta terça-feira (4), no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Castelo, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo também ficou ferido e foi encaminhado à mesma unidade.

De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 7h50, quando a vítima atravessava a Rua Dr. Adalton Santos. Após a morte ser constatada, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.





Ainda segundo a corporação, após receber alta médica, o condutor do ciclomotor será encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos. O veículo foi removido para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).





A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento na Polícia Militar. Em nota, a corporação afirmou que somente após o registro da ocorrência e a conclusão das oitivas haverá informações sobre os procedimentos que serão adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.