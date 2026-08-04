Quais são as federações partidárias de 2026?

Criadas em 2021, as federações partidárias são agrupamentos entre dois ou mais partidos políticos de forma nacional e estável. A partir dessa união, cada federação atua como uma única legenda por, no mínimo, quatro anos.





A regra vale tanto para eleições majoritárias – como para governador e prefeito – quanto para proporcionais – como deputados e vereadores. O que é acordado em âmbito nacional também deve ser seguido nos Estados e municípios.





Diferentemente das coligações, que eram alianças temporárias, válidas apenas durante as eleições, as federações funcionam como blocos permanentes. Isso faz com que, na prática, funcionem como teste para uma eventual fusão ou incorporação envolvendo as legendas que as integram.





O primeiro pleito a incorporar o modelo de federação partidária foi o das Eleições 2022, e a primeira vez que a modalidade vigorou em eleições municipais foi em 2024. E agora? Quantas federações estão formadas para as Eleições 2026?





Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há cinco federações registradas no Brasil, algumas unindo dois partidos e outras, três em um único grupo. Desse total, duas uniões são mais recentes, estabelecidas há menos de um ano.





Federação União Progressista - formada por União Brasil (União) e Progressistas (PP), está em vigor desde março de 2026;

Federação Renovação Solidária - une o Partido da Renovação Democrática (PRD) e o Solidariedade, tendo sido formada em dezembro de 2025;

Federação Brasil da Esperança (Fe Brasil) - conta com Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV), desde 2022;