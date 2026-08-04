AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Operação Xadrez

Operação mira ramificação do TCP e cumpre 14 mandados de prisão no ES

Facção atua principalmente em Cariacica, nos bairros Castelo Branco e Rio Marinho. A maior parte dos mandados é cumprida nessas regiões

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 06:48

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

04 ago 2026 às 06:48

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), a Operação Xadrez para cumprir 14 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por envolvimento com o tráfico de drogas na Grande Vitória.


Até a última atualização, cinco pessoas haviam sido presas. 


Segundo o titular do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), delegado Ricardo Almeida, a investigação tem como alvo uma ramificação da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua principalmente em Cariacica, nos bairros Castelo Branco e Rio Marinho. A maior parte dos mandados é cumprida nessas regiões.


Além de Cariacica, as equipes também realizam diligências nos municípios da Serra e de Vila Velha.

A ação é coordenada pelo Denarc e conta com o apoio de equipes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), por meio do Grupamento de Busca e Recaptura (Recap) e da Divisão de Operações Táticas (DOT).


Ao todo, cerca de 120 agentes participam da operação, sendo 90 policiais civis e 30 policiais penais. 

A operação segue em andamento.

Veja Também 

PRF faz escolta de carga superdimensionada na manhã desta terça

Roda gigante? PRF faz escolta de peça superdimensionada na BR 101

Sérgio Meneguelli andando de skate

Meneguelli luta contra nova queda e põe tudo nas mãos de Renzo: “Não vai ter traição”

Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica

Defesa Civil de Cariacica faz nova vistoria em obra onde quatro morreram soterrados

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Grande Vitória Cariacica Serra Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Os Estados americanos que tentam barrar tarifas de Trump contra Brasil e outros países
Imagem de destaque
Por que eleição de Pernambuco virou 'guerra digital' – e o que isso tem a ver com 'virada' da governadora
Urna eletrônica
O que o Espírito Santo precisa ouvir nestas eleições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados