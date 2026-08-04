Operação mira ramificação do TCP e cumpre 14 mandados de prisão no ES

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), a Operação Xadrez para cumprir 14 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por envolvimento com o tráfico de drogas na Grande Vitória.





Até a última atualização, cinco pessoas haviam sido presas.





Segundo o titular do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), delegado Ricardo Almeida, a investigação tem como alvo uma ramificação da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua principalmente em Cariacica, nos bairros Castelo Branco e Rio Marinho. A maior parte dos mandados é cumprida nessas regiões.





Além de Cariacica, as equipes também realizam diligências nos municípios da Serra e de Vila Velha.