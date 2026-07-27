5 estratégias para impulsionar o crescimento de pequenas empresas

Uma gestão estratégica, aliada à construção de bons relacionamentos profissionais, pode abrir caminho para novas oportunidades de negócio Crédito: Imagem: Prathankarnpap | Shutterstock

Empreender vai muito além de oferecer um bom produto ou serviço. Para alcançar um crescimento consistente, é preciso desenvolver uma gestão integrada, que envolva planejamento, organização financeira, liderança e construção de relacionamentos estratégicos.

Para Bruna Lattanze, cofundadora do Grupo Eleva e sócia da RDG Consultoria, um dos principais desafios enfrentados pelos empresários é transformar conhecimento em ações capazes de gerar resultados concretos.

“Muitos empreendedores buscam conhecimento, mas encontram dificuldade para colocá-lo em prática. Quando existe direcionamento, acompanhamento e conexões estratégicas , o crescimento deixa de depender apenas do esforço individual e passa a acontecer de forma mais estruturada e consistente”, afirma.

Rodrigo Danzieri, sócio da RDG Consultoria e cofundador do Grupo Eleva, reforça que uma gestão eficiente também depende da capacidade de interpretar as informações do negócio. “Quando o empresário compreende os indicadores financeiros da empresa, consegue planejar melhor os investimentos, reduzir riscos e tomar decisões mais assertivas. Os números deixam de ser apenas relatórios e passam a orientar o crescimento do negócio”, explica.

A seguir, os especialistas destacam cinco atitudes que podem fortalecer a gestão e contribuir para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

1. Conheça os números do seu negócio

Acompanhar fluxo de caixa, custos, faturamento e margem de lucro é essencial para identificar oportunidades, corrigir falhas e tomar decisões com mais segurança. “Uma gestão baseada em indicadores oferece mais previsibilidade e reduz riscos ao longo do crescimento da empresa”, destaca Bruna Lattanze.

2. Organize processos internos

Definir responsabilidades, padronizar atividades e documentar processos melhora a produtividade da equipe, reduz desperdícios e facilita a expansão do negócio. “Empresas com processos bem estruturados conseguem crescer de forma mais organizada”, observa Rodrigo Danzieri.

Uma liderança preparada contribui para um ambiente mais produtivo e colaborativo Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Desenvolva a liderança

Lideranças preparadas têm papel fundamental no desempenho da empresa. “Saber delegar tarefas, estimular o desenvolvimento das equipes e manter todos alinhados aos objetivos do negócio contribui para um ambiente mais produtivo e colaborativo”, ensina Bruna Lattanze.

4. Invista em networking estratégico

Construir uma rede de relacionamentos profissionais amplia o acesso a novas ideias, parcerias e oportunidades de negócios. Participar de eventos, comunidades empresariais e grupos do setor também favorece a troca de experiências entre empreendedores.

Segundo Rodrigo Danzieri, o networking gera resultados quando vai além da simples troca de contatos. “ Networking não significa apenas conhecer pessoas. O verdadeiro diferencial está em construir relações de confiança, compartilhar experiências e criar oportunidades de colaboração que beneficiem todos os envolvidos”, aponta.

5. Busque apoio especializado

Contar com profissionais de diferentes áreas pode ajudar o empreendedor a interpretar indicadores, aperfeiçoar processos, identificar oportunidades de melhoria e se adaptar às mudanças do mercado e da legislação.

Para Bruna Lattanze, o apoio técnico também contribui para decisões mais estratégicas. “Ter uma visão especializada permite que o empresário enxergue oportunidades que muitas vezes passam despercebidas na rotina. Isso torna a gestão mais eficiente e favorece um crescimento sustentável”, conclui.