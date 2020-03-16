'BBB 20': Babu, Rafa Kalimann e Pyong estão no paredão

A noite de domingo (15), como sempre, foi agitada para os confinados do "BBB 20". Mais um paredão foi definido e, desta vez, Babu, Rafa Kalimann e Pyong estão disputando a preferência do público.
A formação do oitavo paredão da casa começou ainda na prova do líder. Quem saísse primeiro e por último iria direto para a berlinda - Babu e Rafa. Mas ambos têm direito a participar da prova bate e volta.
Lider da semana, Prior indicou Pyong. Já a casa elegeu Flayslane para ir para o paredão, mas na prova do bate e volta ela foi mais rápida que Rafa e garantiu mais uma semana na casa.