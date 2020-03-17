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Diretriz do governo americano

Met Gala é adiado por pandemia de coronavírus

O Met Gala reúne a cada ano um seleto grupo de celebridades americanas, que comparecem com figurinos excêntricos ao evento

Publicado em 17 de Março de 2020 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 08:01
Rihanna de Guo Pei Couture no MET Gala 2015 Crédito: Reprodução/ Instagram
Considerado o evento fashion mais importante do ano, o Met Gala, que acontece sempre na primeira segunda-feira de maio, foi adiado neste ano por conta da pandemia de coronavírus. O anúncio foi feito pelo Metropolitan Museum of Art (Met) nesta segunda-feira (16), segundo o site da CBS News.
Segundo informado, o Met está seguindo as diretrizes do governo americano, que determinou que todos os eventos até 15 de maio devem ser cancelados ou adiados. O baile seria realizado no dia 4 de maio.
Na último quinta-feira (12), o museu anunciou o fechamento de suas portas temporariamente depois que dois funcionários mostraram sintomas de coronavírus. Ainda não foi divulgada uma nova data para o baile, que teria como tema este ano a passagem do tempo: "About Time: Fashion and Duration".

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O Met Gala reúne a cada ano um seleto grupo de celebridades americanas, que comparecem com figurinos excêntricos ao evento. As entradas custam US$ 35 mil (R$ 144,7 mil) cada uma e são necessários entre US$ 200 mil e US$ 300 mil (R$ 827 mil e R$ 1,2 milhão) para reservar uma mesa, segundo o jornal New York Times.

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