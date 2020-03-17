Coronavírus: Heloísa Périssé cancela teatro em Vitória: 'Ficar em casa'

"Já cheguei na minha casa, graças a Deus. Fomos pegos de surpresa em Salvador com tudo isso que vem acontecendo, mas que estourou no final de semana. A gente fez a peça, mas tivemos que cancelar Campinas e Vitória até segunda ordem. O mais prudente é ficar em casa, especialmente para mim, que acabei de vir desta guerra nuclear. Nem estou ainda com os meus anticorpos 100%. Vou me resguardar", disse ela, por meio de vídeos em seus stories, fazendo referência à sua luta contra o câncer.