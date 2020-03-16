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Turismo

Coronavírus: Domingos Martins cancela Vila de Páscoa e eventos turísticos

Medida segue até que esteja encerrado o estado de emergência causado pelo Covid-19

Publicado em 16 de Março de 2020 às 20:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 20:48
Vila da Páscoa de Domingos Martins em 2019. Neste ano, evento foi cancelado Crédito: Divulgação/PMDM
As festividades de Páscoa e os eventos turísticos estão cancelados em Domingos Martins. O aviso foi feito pela prefeitura da cidade, por meio de um comunicado em seu site, explicando que está seguindo as recomendações dos governos Federal e Estadual para o não avanço do novo coronavírus no país.
Coronavírus - Domingos Martins cancela Vila de Páscoa e eventos turísticos
"A medida se estende a todos os eventos, sejam eles de caráter turístico, esportivo, de negócios, e/ou outros, realizados pelo poder público municipal, ou por terceiros em vias públicas, até que esteja encerrado o estado de emergência causado pelo Coronavírus", diz trecho da nota.

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"Domingos Martins possui tradição e é consolidado como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo e do País, características ainda mais reforçadas nos períodos de realização de eventos, daí a importância de reduzirmos toda e qualquer possibilidade de concentração de pessoas, especialmente idosos e crianças, perfil de público predominante na Vila da Páscoa", explica o órgão.
A Prefeitura informa ainda que está elaborando outras medidas preventivas, que serão anunciadas em breve. Nas festividades de Páscoa, estava prevista a abertura da Vila da Páscoa e uma programação cultural pela cidade, que seria realizada de 20 de março a 12 de abril.
"Torcemos para que Domingos Martins, o Espírito Santo, o Brasil e o mundo superem brevemente a circulação do vírus, com o menor impacto possível ao bem-estar de todos", finaliza a nota.

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