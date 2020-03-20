Coronavírus: 'clima de férias' em praias e parques preocupa governo do ES

Praia da Sereia, em Vila Velha, registrou movimento nesta quinta-feira, apesar das medidas de prevenção ao coronavírus Crédito: Fernando Madeira

A movimentação de pessoas em locais públicos, mesmo que nos ambientes abertos, como parques e praias, apesar de todas as recomendações dos órgãos de saúde para evitar saídas desnecessárias por prevenção ao coronavírus , tem gerado preocupação ao governo do Estado, que recomendou mais uma vez a população a não sair de casa.

Nesta quinta-feira (19), o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou a decisão de fechamento dos parques estaduais, municipais e privados do Estado por 15 dias. "Estamos chegando ao final de semana, ainda tem pessoas que ainda não compreenderam totalmente a necessidade do isolamento. Vimos que está tendo demanda de pessoas para visitar o Parque Pedra Azul, Parque Paulo César Vinha. Todos os parques do Estado estão fechados para que a gente force as pessoas a ficarem no isolamento", disse.

Nesta quinta-feira, apesar das recomendações de isolamento domiciliar preventivo, observou-se um considerável movimento nas praias de Vitória e Vila Velha, assim como nos calçadões.

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"Também fazemos uma recomendação e um apelo: devemos ter um final de semana ensolarado, então pedimos que as pessoas não frequentem as praias. No final de semana passado, as praias estavam lotadas. Hoje tivemos mais dois casos identificados, um de transmissão local, outro que veio da Itália. Ainda não temos transmissão comunitária identificada, então é importante que a gente contenha a movimentação das pessoas para conter a disseminação e o contágio pelo vírus", completou Casagrande.

Para as feiras livres, o governador afirmou que a recomendação é de que só vá vender ou comprar aquelas pessoas que estiverem fora do grupo de risco. "É uma orientação, porque essa gestão é dos municípios. Não suspendemos, até porque a feira é uma comercialização de alimento, as pessoas vão ao supermercado ou às feiras. No mundo todo, está se estabelecendo regras, nós vamos também, paulatinamente, estabelecendo, mas não tem como impedirmos as pessoas de fazer compras nesses locais".

GUARAPARI

"Os outros municípios devem fazer o mesmo. É inaceitável que em uma época dessa tenha gente fazendo turismo. Pode haver uma fiscalização para conversar com essas pessoas, para que retornem para suas casas. Ontem, 450 pessoas morreram só na Itália. Nós estamos com um assunto muito sério em nossas mãos. Senão podemos perder muitas vidas", disse.

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