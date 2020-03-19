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Reduzir riscos de contágio

Coronavírus: Guarapari proíbe entrada de veículos de turismo na cidade

O balneário de Guarapari é um dos mais procurados do Espírito Santo e a medida tem o objetivo de evitar que turistas procurem a região no momento e, assim,  reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus no município

Publicado em 19 de Março de 2020 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 12:12
Praia do Morro, em janeiro. Prefeitura proibiu a entrada de veículos de turismo Crédito: Fernando Madeira
O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, publicou um decreto, na manhã desta quinta-feira (19), proibindo a entrada e circulação de veículos de turismo na cidade pelos próximos 30 dias. O balneário de Guarapari é um dos mais procurados do Espírito Santo e a medida tem o objetivo de reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus no município. A cidade decretou situação de emergência em saúde pública.
O decreto atinge ônibus de viagens, vans e micro-ônibus. Entre outras medidas tomadas pela prefeitura, estão a suspensão das aulas e o serviço de home office para funcionários municipais idosos, acima de 60 anos, e gestantes, a partir do sexto mês. Todos os eventos municipais também continuam suspensos para evitar aglomerações.

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O decreto ainda recomenda a suspensão do funcionamento de igrejas, bares, quiosques e feiras em ambientes fechados. Também proíbe o funcionamento de casas noturnas, boates e cinemas por 30 dias e de academias por dez dias. Um dos artigos do decreto define ainda que toda pessoa que realizar viagem internacional ou de navio de cruzeiro, deverá comunicar a secretaria de Saúde de Guarapari e permanecer em isolamento domiciliar por sete dias, mesmo que não apresente qualquer sintoma relacionado ao Covid-19.
Em Guarapari, seis casos suspeitos seguem em investigação. O município ainda não registrou nenhuma confirmação da doença.

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