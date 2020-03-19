Coronavírus: Guarapari proíbe entrada de veículos de turismo na cidade

O decreto atinge ônibus de viagens, vans e micro-ônibus. Entre outras medidas tomadas pela prefeitura, estão a suspensão das aulas e o serviço de home office para funcionários municipais idosos, acima de 60 anos, e gestantes, a partir do sexto mês. Todos os eventos municipais também continuam suspensos para evitar aglomerações.

O decreto ainda recomenda a suspensão do funcionamento de igrejas, bares, quiosques e feiras em ambientes fechados. Também proíbe o funcionamento de casas noturnas, boates e cinemas por 30 dias e de academias por dez dias. Um dos artigos do decreto define ainda que toda pessoa que realizar viagem internacional ou de navio de cruzeiro, deverá comunicar a secretaria de Saúde de Guarapari e permanecer em isolamento domiciliar por sete dias, mesmo que não apresente qualquer sintoma relacionado ao Covid-19.