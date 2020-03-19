Unidade da Farmácia Cidadã continuou com grande aglomeração de pessoas, entre elas idosos, nesta quinta-feira Crédito: Divulgação/Internauta

O governo do Estado irá restringir o acesso da população a locais onde há atendimento ao público, como o Faça Fácil, em Cariacica, e a Farmácia Cidadã, como parte de mais uma série de medidas de combate ao coronavírus . A definição foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta quinta-feira (19). O Faça Fácil passará a atender pessoas somente por agendamento, a ser feito pelo site.

O mesmo será feito para a Farmácia Cidadã, que faz a entrega de medicamentos de alto custo. Neste caso, o governo também alongará a validade das receitas e laudos por 6 meses, para evitar que esta pessoa precise ir ao médico renovar a receita ou laudo. "Só vamos deixar entrar a pessoa que vai buscar o remédio na hora agendada. Muita gente chega com 2 horas de antecedência, entra nas dependências da farmácia, e a área fica com uma grande concentração de pessoas. A pessoa só vai entrar na farmácia na hora que estiver marcada", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Farmácia Cidadã e Faça Fácil vão atender apenas por agendamento

O governo vai permitir que os medicamentos possam ser retirados por um procurador, e poderão ser indicados até três procuradores por paciente.

Veja Também Coronavírus: governo do ES determina que bancos tenham acesso restrito

Nesta quinta-feira, várias pessoas entraram em contato com A Gazeta relatando as aglomerações nas unidades da Farmácia Cidadã, inclusive com a presença de muitos idosos, e que era dada uma previsão de até 3 horas para atendimento, como na unidade da Avenida Cézar Hilal, em Vitória.

O Procon também vai fechar o atendimento ao público a partir de segunda-feira (23). O governador frisou que a população deverá procurar o órgão pelas outras modalidades: o aplicativo "Procon ES", o site www.consumidor.gov.br , o "Fale Conosco" no site , por e-mail e pelo telefone 151. "Há diversos instrumentos de comunicação. Também vai aliviar para que a gente possa fiscalizar mais as denúncias que tenham relação com o abuso de preços", acrescentou.

CEASA