O governo do Estado irá restringir o acesso da população a locais onde há atendimento ao público, como o Faça Fácil, em Cariacica, e a Farmácia Cidadã, como parte de mais uma série de medidas de combate ao coronavírus. A definição foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta quinta-feira (19). O Faça Fácil passará a atender pessoas somente por agendamento, a ser feito pelo site.
O mesmo será feito para a Farmácia Cidadã, que faz a entrega de medicamentos de alto custo. Neste caso, o governo também alongará a validade das receitas e laudos por 6 meses, para evitar que esta pessoa precise ir ao médico renovar a receita ou laudo. "Só vamos deixar entrar a pessoa que vai buscar o remédio na hora agendada. Muita gente chega com 2 horas de antecedência, entra nas dependências da farmácia, e a área fica com uma grande concentração de pessoas. A pessoa só vai entrar na farmácia na hora que estiver marcada", afirmou.
Farmácia Cidadã e Faça Fácil vão atender apenas por agendamento
O governo vai permitir que os medicamentos possam ser retirados por um procurador, e poderão ser indicados até três procuradores por paciente.
Nesta quinta-feira, várias pessoas entraram em contato com A Gazeta relatando as aglomerações nas unidades da Farmácia Cidadã, inclusive com a presença de muitos idosos, e que era dada uma previsão de até 3 horas para atendimento, como na unidade da Avenida Cézar Hilal, em Vitória.
O Procon também vai fechar o atendimento ao público a partir de segunda-feira (23). O governador frisou que a população deverá procurar o órgão pelas outras modalidades: o aplicativo "Procon ES", o site www.consumidor.gov.br, o "Fale Conosco" no site, por e-mail e pelo telefone 151. "Há diversos instrumentos de comunicação. Também vai aliviar para que a gente possa fiscalizar mais as denúncias que tenham relação com o abuso de preços", acrescentou.
CEASA
Em relação às Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), por ser um local de muita movimentação de pessoas e de importância no fornecimento de alimentos para as famílias, o governo também fez restrições. "A nossa decisão e determinação é que pessoas com mais de 60 anos e dos grupos de risco, com doenças crônicas, estão proibidas de entrar nas dependências da Ceasa, seja para comprar, seja para vender. É para aliviar e diminuir o risco, porque há um fluxo de pessoas de locais do Estado e do Brasil", afirmou Casagrande.