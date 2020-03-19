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Isenção

Coronavírus: 25 mil no ES não vão pagar conta de água em março e abril

Cesan vai isentar pagamento de quem tem tarifa social. Governador garantiu abastecimento sem cortes de água

Publicado em 19 de Março de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 19:18
Conta de água da Cesan: isenção de pagamento Crédito: TV Gazeta/Reprodução
O governador Renato Casagrande anunciou, na noite desta quinta-feira (19), que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai isentar o pagamento de contas de água nos meses de março e abril para quem possui o benefício da tarifa social, ou seja, cerca de 25 mil famílias no Estado.

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A tarifa social é um desconto na conta de água que pode ser solicitado por famílias de baixa renda que são inscritas no Bolsa-Família e no Benefício de Prestação Continuada (BPC), do governo federal, e no Bolsa-Capixaba (serviço do governo estadual). A suspensão da cobrança é para evitar que as pessoas tenham que sair de casa para fazer pagamentos e evitem contágio e propagação do novo coronavírus.
Coronavírus - 25 mil no ES não vão pagar conta de água em março e abril
Casagrande explicou que até o momento não há decisão de aumento do prazo de vencimento das contas para os demais consumidores.

Coronavírus no ES

O governador garantiu ainda que a Cesan não vai cortar o abastecimento de água nos próximos 30 dias.
Em coletiva de imprensa, Casagrande anunciou outras medidas para evitar a propagação do vírus, como a determinação que bancos tenham acesso restrito e de fechamento de parques. Veja outras medidas anunciadas.

E AS CONTAS DE ENERGIA?

Ainda não há decisão sobre as contas de energia. Casagrande disse que nas próximas horas vai provocar a EDP Espírito Santo a tomar alguma medida também, sem citar qual seria.

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