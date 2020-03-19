Conta de água da Cesan: isenção de pagamento Crédito: TV Gazeta/Reprodução

vai isentar o pagamento de contas de água nos meses de março e abril para quem possui o benefício da tarifa social, ou seja, cerca de 25 mil famílias no Estado. O governador Renato Casagrande anunciou, na noite desta quinta-feira (19), que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan)o pagamento de contas de água nos meses de março e abril para quem possui o benefício da tarifa social, ou seja, cerca de 25 mil famílias no Estado.

A tarifa social é um desconto na conta de água que pode ser solicitado por famílias de baixa renda que são inscritas no Bolsa-Família e no Benefício de Prestação Continuada (BPC), do governo federal, e no Bolsa-Capixaba (serviço do governo estadual). A suspensão da cobrança é para evitar que as pessoas tenham que sair de casa para fazer pagamentos e evitem contágio e propagação do novo coronavírus

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - 25 mil no ES não vão pagar conta de água em março e abril

Casagrande explicou que até o momento não há decisão de aumento do prazo de vencimento das contas para os demais consumidores.

Coronavírus no ES

O governador garantiu ainda que a Cesan não vai cortar o abastecimento de água nos próximos 30 dias.

#CODVID19 #Coronavirus Estamos isentando a cobrança da taxa de água de 25 mil famílias da tarifa social da Cesan, nos meses de março e abril, e suspendendo o corte deste serviço durante 30 dias para todos os usuários. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 19, 2020

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