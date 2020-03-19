Álcool líquido ou em gel: qual é mais eficaz para matar o coronavírus?

No combate ao novo coronavírus, todo mundo sabe que precisa lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool 70%. Mas fica a dúvida: qual versão é mais eficaz: a versão em gel ou a líquida?
Fomos atrás de especialistas. O infectologista Rafael Malta diz que a resposta é simples: não há diferença entre eles. Pelo menos no critério eficácia para matar vírus e bactérias - que é o que importa neste momento.
Os dois têm a mesma atividade virucida e bactericida e podem ser utilizados igualmente. A questão é que a versão em gel é mais agradável. Além disso, a quantidade que você coloca na mão é mais fácil de ser mensurada, ao contrário do álcool líquido, que pode se perder mais, escorrer mais facilmente, diz o médico.
Por isso, o álcool líquido, diz Malta, costuma ser mais indicado para limpeza doméstica, como limpeza de superfícies e objetos em geral. Não há, portanto, nenhuma diferença de eficácia entre eles. Apenas de adaptabilidade ao uso. Os dois, sendo acima de 70%, têm eficácia garantida para matar diversos tipos de micro-organismos, entre eles o coronavírus, afirma.
A professora de microbiologia Clarisse Arpini também é categórica: Do álcool em gel para o álcool líquido só há diferença quanto à segurança. O álcool em gel é menos inflamável.
Ela só chama a atenção para a importância de o produto ter concentração a partir de 60%. Em tese, o álcool, a partir de 60% já tem ação contra o coronavírus. Abaixo de 60%, há uma quantidade grande de água, o que diminui muito sua ação antisséptica. Funciona apenas para remover sujidades. Acima de 70%, o álcool evapora muito rápido, o que também diminui sua ação antisséptica. Portanto, se a pessoa tiver acesso ao álcool 70% líquido pode usar, mas com mais cuidado para que não haja acidentes com fogo, comenta a professora.