Água e sabão ou álcool gel: o que é melhor para combater o coronavírus?

Manter os hábitos de higiene em dia é fundamental para evitar que o coronavírus se espalhe ainda mais. Lavar as mãos corretamente, evitar contato físico, usar álcool em gel. Este último têm sumido das prateleiras de supermercados e farmácias com facilidade, o que faz muita gente perguntar: o álcool em gel é mais eficaz que água e sabão?
A infectologista Rúbia Miossi explica que o maior aliado no combate ao coronavírus está em casa: água e sabão. O álcool em gel é uma alternativa para quando estivermos no transporte público ou na rua.
"Em casa, lave as mãos com água e sabão. O álcool em gel é para aquele momento em que você não tem o sabão disponível. Quando você está na rua é o momento em que você vai utilizar o álcool em gel, porque não tem água e sabão constantemente. Em casa, é lavar as mãos frequentemente com água e sabão"
COMO LAVAR AS MÃOS
Lavar as mãos é uma ação simples e muito efetiva contra várias doenças, entre elas a Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. É onde tocamos com as mãos que podemos acumular vírus, bactérias e demais micro-organismos e colocá-los em contato com a boca, nariz e olhos.
Mas não vale lavar de qualquer jeito. É preciso esfregar bem a palma e o dorso das mãos, além de lavar bem entre os dedos.