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Para limpar as mãos

Água e sabão ou álcool gel: o que é melhor para combater o coronavírus?

Manter a higiene das mãos é fundamental para evitar o coronavírus. Nos locais em que tocamos com as mãos que podemos acumular vírus, bactérias e demais micro-organismos e colocá-los em contato com a boca, nariz e olhos

Publicado em 19 de Março de 2020 às 08:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 08:37
Usar álcool gel é uma maneira de prevenir o coronavírus  Crédito: Vitor Jubini
Manter os hábitos de higiene em dia é fundamental para evitar que o coronavírus se espalhe ainda mais. Lavar as mãos corretamente, evitar contato físico, usar álcool em gel. Este último têm sumido das prateleiras de supermercados e farmácias com facilidade, o que faz muita gente perguntar: o álcool em gel é mais eficaz que água e sabão?  

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A infectologista Rúbia Miossi explica que o maior aliado no combate ao coronavírus está em casa: água e sabão. O álcool em gel é uma alternativa para quando estivermos no transporte público ou na rua.  
"Em casa, lave as mãos com água e sabão. O álcool em gel é para aquele momento em que você não tem o sabão disponível. Quando você está na rua é o momento em que você vai utilizar o álcool em gel, porque não tem água e sabão constantemente. Em casa, é lavar as mãos frequentemente com água e sabão"
Rúbia Miossi - Médica infectologista

COMO LAVAR AS MÃOS

Lavar as mãos é uma ação simples e muito efetiva contra várias doenças, entre elas a Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. É onde tocamos com as mãos que podemos acumular vírus, bactérias e demais micro-organismos e colocá-los em contato com a boca, nariz e olhos.
Mas não vale lavar de qualquer jeito. É preciso esfregar bem a palma e o dorso das mãos, além de lavar bem entre os dedos.  

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