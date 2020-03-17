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Supermercados podem limitar venda de álcool em gel no ES

Associação Capixaba dos Supermercados enviou informativo para os proprietários das redes que atuam no Estado. Covid-19 é a justificativa para que comerciantes possam adotar a medida

Publicado em 17 de Março de 2020 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 14:17
Álcool em gel está em falta em muitos supermercados da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Supermercados podem limitar venda de álcool em gel no ES
Supermercados do Espírito Santo podem limitar a venda de álcool em gel por pessoa. A informação foi repassada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) nesta segunda-feira (16) aos proprietários de estabelecimentos. A entidade reforçou a medida após o esgotamento rápido dos estoques em várias lojas de todo o Estado.
Segundo o informativo enviado aos donos de supermercados, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é vedado condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
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No entanto, a associação afirma que a pandemia do Covid-19 é uma justa causa que autoriza o limite quantitativo por cliente, para que um maior número de pessoas possa ter acesso ao álcool em gel. A entidade ainda recomenda que os estabelecimentos utilizem placas ou cartazes indicando o limite de unidades que cada cliente poderá comprar do produto.

ALTA PROCURA

Na manhã desta terça-feira (17), a procura, não só pelo álcool em gel, mas por produtos em geral, era grande em supermercados da Grande Vitória. Em um estabelecimento localizado no bairro Mata da Praia, na Capital, consumidores lotaram a loja desde a abertura, às 8h.
O servidor público Dayan Margon, 42, enfrentou fila no supermercado nesta terça-feira (17) Crédito: José Carlos Schaeffer
O servidor público Dayan Margon, 42, chegou pouco antes do supermercado abrir e teve um pouco de dificuldade para conseguir pegar o que queria. Cheguei faltando 5 minutos para abrir e tinha uma fila de uns 30 metros. O supermercado 'tá' cheio, 'tá' difícil andar lá dentro. Está faltando álcool e alguns produtos de limpeza. Eu já tinha me programado para comprar coisas que estão faltando em casa. Estou vendo muito desespero das pessoas, filas. Na minha opinião tem que comprar o que é necessário para casa no momento, e não para fazer estoque. Senão os produtos acabam, os preços vão aumentar e todos serão prejudicados, disse.
Segundo o gerente do estabelecimento, o álcool tanto em gel, quanto o líquido, estava em falta, mas uma nova remessa expressiva seria recebida ainda nesta terça (17). E, para que todos os clientes tenham a oportunidade de comprarem o produto, o supermercado vai limitar a venda a duas unidades por pessoa.

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