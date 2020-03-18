Farmácias de manipulação podem começar a fabricar álcool em gel

Álcool em gel Crédito: Reprodução

A Anvisa autorizou as farmácias de manipulação a preparar e vender álcool em gel de forma direta para o público. As farmácias de manipulação já têm expertise para a manipulação de medicamentos e outros produtos.

Com a decisão as farmácias magistrais, como também são conhecidas, poderão preparar álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool em gel, álcool etílico glicerinado 75%, água oxigenada 10 volumes e digliconato de clorexidina 0,5%.

Todas essas formulas são preparações antissépticas ou sanitizantes que podem ser utilizadas no combate ao novo coronavírus.

Até então, somente indústrias de cosméticos podiam fazer essa fabricação com necessidade de autorização da Anvisa.