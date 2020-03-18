Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tem 7 na UTI por coronavírus

O hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou nesta quarta-feira (18) que tem sete pacientes internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com o novo coronavírus.

Testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik

Segundo o hospital, há 21 pessoas internadas com diagnóstico confirmado para a Covid-19, além de 24 internados com suspeita da doença.

A manifestação do Einstein foi em resposta a mensagem que circula em redes sociais atribuída ao presidente da Prevent Senior, Eduardo Parrillo, que diz que no Einstein haveria 100 leitos de UTI ocupados por pacientes com coronavírus. A operadora ainda não se manifestou sobre a autenticidade da mensagem.

Foi num hospital da Prevent Senior que morreu a primeira pessoa com a doença no país, confirmado pelo governo de São Paulo na terça (17).