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  • Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tem 7 na UTI por coronavírus
Diagnóstico confirmado

Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tem 7 na UTI por coronavírus

Foram divulgados os números de casos confirmados e investigados dentro do hospital particular

Publicado em 18 de Março de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 11:55
O hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou nesta quarta-feira (18) que tem sete pacientes internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com o novo coronavírus.
Testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
Segundo o hospital, há 21 pessoas internadas com diagnóstico confirmado para a Covid-19, além de 24 internados com suspeita da doença.
A manifestação do Einstein foi em resposta a mensagem que circula em redes sociais atribuída ao presidente da Prevent Senior, Eduardo Parrillo, que diz que no Einstein haveria 100 leitos de UTI ocupados por pacientes com coronavírus. A operadora ainda não se manifestou sobre a autenticidade da mensagem.

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Foi num hospital da Prevent Senior que morreu a primeira pessoa com a doença no país, confirmado pelo governo de São Paulo na terça (17).
CORONAVÍRUS: acompanhe a cobertura completa
Segundo o infectologista David Uip, que coordena o combate ao coronavírus no estado de São Paulo, o paciente é um homem de 62 anos que tinha diabetes e hipertensão. Ele estava internado na UTI do Hospital Sancta Maggiore Paraíso desde o dia 14 e morreu na segunda-feira (16). Ele não tinha histórico de viagem para o exterior.

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