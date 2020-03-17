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Covid-19

MG confirma primeiros casos de transmissão local do novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Minas explica que a transmissão local se dá quando a fonte de infecção é conhecida ou até quarta geração de transmissão

Publicado em 17 de Março de 2020 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 19:54
Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
O governo de Minas Gerais confirmou nesta terça-feira (17) os primeiros casos no estado de transmissão comunitária e local do vírus Sars-CoV-2, o novo coronavírus. Dois casos são de pacientes em Belo Horizonte -um homem e uma mulher, ambos de 34 anos- e um é de Juiz de Fora -um homem de 30 anos.
A Secretaria de Saúde de Minas explica que a transmissão local se dá quando a fonte de infecção é conhecida ou até quarta geração de transmissão. Já a transmissão comunitária é quando não há como relacionar casos confirmados através de cadeias de transmissão ou pelo aumento de testes positivos através de amostras sentinela (testes de rotina de amostras respiratórias).
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Além dos dois pacientes com transmissão dentro de Minas Gerais, a capital registrou outros três casos: dois homens, de 72 e 48 anos, que foram para os Estados Unidos, e outro homem, 45, que esteve na Áustria.

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Um caso, em Nova Lima, região metropolitana de BH, de um homem de 26 anos, é o único com histórico de viagem nacional - ele esteve em São Paulo.
Os demais casos são importados, ou seja, de pessoas com idades entre com viagens para a Europa, Israel, EUA, Uruguai e Argentina. Os pacientes tem entre 32 e 65 anos.
O número de casos confirmados saltou de seis para 14 em Minas, da segunda para a terça-feira. O estado tem 794 casos de suspeita notificados; 88 deles descartados, 692 em investigação e 14 confirmados.
O governador Romeu Zema (Novo) também fez o teste nesta terça, depois de ser notificado que uma pessoa com quem esteve na semana passada testou positivo. Ele decidiu ficar em isolamento domiciliar e despachar de casa até o resultado. Zema está assintomático.

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