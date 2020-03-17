MG confirma primeiros casos de transmissão local do novo coronavírus

Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik

O governo de Minas Gerais confirmou nesta terça-feira (17) os primeiros casos no estado de transmissão comunitária e local do vírus Sars-CoV-2, o novo coronavírus. Dois casos são de pacientes em Belo Horizonte -um homem e uma mulher, ambos de 34 anos- e um é de Juiz de Fora -um homem de 30 anos.

A Secretaria de Saúde de Minas explica que a transmissão local se dá quando a fonte de infecção é conhecida ou até quarta geração de transmissão. Já a transmissão comunitária é quando não há como relacionar casos confirmados através de cadeias de transmissão ou pelo aumento de testes positivos através de amostras sentinela (testes de rotina de amostras respiratórias).

Além dos dois pacientes com transmissão dentro de Minas Gerais, a capital registrou outros três casos: dois homens, de 72 e 48 anos, que foram para os Estados Unidos, e outro homem, 45, que esteve na Áustria.

Um caso, em Nova Lima, região metropolitana de BH, de um homem de 26 anos, é o único com histórico de viagem nacional - ele esteve em São Paulo.

Os demais casos são importados, ou seja, de pessoas com idades entre com viagens para a Europa, Israel, EUA, Uruguai e Argentina. Os pacientes tem entre 32 e 65 anos.

O número de casos confirmados saltou de seis para 14 em Minas, da segunda para a terça-feira. O estado tem 794 casos de suspeita notificados; 88 deles descartados, 692 em investigação e 14 confirmados.