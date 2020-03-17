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Covid-19

Coronavírus no ES: 341 casos suspeitos são investigados no Estado

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), são 436 notificações com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 87 foram descartados e oito foram confirmados

Publicado em 17 de Março de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 18:29
 Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta terça-feira (17), um total de 341 casos suspeitos de Covid-19. Dos 436 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento, 87 foram descartados e oito foram confirmados.
Em 24 horas, o número de casos investigados  mais que dobrou, pulando de 134 para 341.  Desses, 282 estão na região metropolitana, 27 na região Central, 11 no Norte e 21 no Sul. *
*Confira no final da reportagem os municípios de cada região.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
MUNICÍPIOS DO ES POR REGIÃO 
A Sesa não divulga em quais municípios os casos foram confirmados. Veja como é feito a distribuição das regiões pela secretaria: 
Norte:  Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus, Vila Pavão.
Central: Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Sooretama, Vila Valério. 
Metropolitana: Afonso Cláudio, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Vitória.
Sul: Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atilio Vivacqua,Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui,Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta

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