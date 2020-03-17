Capixabas deixaram cruzeiro dias antes de navio ficar preso no Caribe

Turistas relataram ao Clarín estarem presos dentro de navio; capixabas desembarcaram no mesmo dia que eles entraram no cruzeiro Crédito: Reprodução/Instagram

O navio, desde então, não pode mais aportar na região. Por pouco, um grupo de 40 capixabas não ficou preso em um cruzeiro no Mar do Caribe. Eles estavam embarcados no navio italiano Costa Favolosa , visitaram as Ilhas Virgens, San Martin, Guadalupe e Punta Cana. Ao desembarcar na República Dominicana, no dia 9 de março, os capixabas voltaram de avião para o Brasil, mas um novo grupo de turistas embarcou para fazer o mesmo passeio, no mesmo dia.

De acordo com o jornal argentino Clarín, que conversou com passageiros presos na embarcação, há casos confirmados de coronavírus entre os tripulantes. Desde o dia 10, quando eles foram impedidos de desembarcar em San Martin, ilha que é administrada pelo governo francês, os passageiros estão restritos aos seus quartos. A República Dominicana, que seria o último ponto de parada do cruzeiro, fechou seus portos por conta do Covid-19.

Ao todo, são cerca de 3.500 hóspedes. Os passageiros contaram que há restrição de comida e produtos de higiene na embarcação. A empresa que administra o navio disse no domingo (15) que fariam a repatriação dos turistas até esta terça-feira (17). Contudo, o Ministério de Relações Exteriores dominicano, que acompanha a situação de tripulantes do país na embarcação, informou na tarde desta terça-feira que a empresa ainda está em processo para buscar onde desembarcar os turistas.

Quarto onde turistas estão presos no Caribe Crédito: Reprodução/Instagram

DOS 40 CAPIXABAS, 32 ESTÃO COM SINTOMAS

O grupo de 40 capixabas que fez o cruzeiro pelo Caribe é de uma mesma família e, em sua maioria, de idosos aposentados. Eles estão suas casas, no Espírito Santo, em isolamento voluntário, mas mantém o contato com os participantes da viagem pelo Whatsapp. Em um levantamento interno, eles perceberam que 32 pessoas do grupo tiveram os sintomas do coronavírus.

Dois casos, de um homem de 72 anos e uma mulher de 70, já foram confirmados. A Prefeitura de Vila Velha, onde o casal mora, informou que está monitorando os dois . Uma mulher também chegou a ser internada na UTI na quinta-feira (12), ao chegar no Estado, com dificuldade respiratória, mas foi liberada. Alguns deles ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais para a presença do Covid-19.

DEMORA EM RESULTADOS

Outras pessoas que integraram a comitiva relataram que buscaram atendimento em hospitais informando que fizeram uma viagem ao exterior, onde já havia casos de coronavírus confirmados na República Dominicana e que a tripulação do navio era italiana, mas, mesmo assim, foram liberados sem restrições pelos médicos.