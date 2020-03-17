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Suspeita de coronavírus

Capixabas que estavam em navio reclamam de demora no resultado de exames

Grupo que viajou em um cruzeiro de navio de Punta Cana, na República Dominicana, está aguardando desde quinta-feira (12) o resultado do exame que confirma ou exclui a contaminação pelo coronavírus

Publicado em 17 de Março de 2020 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 13:42
Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
Um grupo de capixabas que viajou em um cruzeiro de navio de Punta Cana, na República Dominicana, está aguardando desde quinta-feira (12) pelo resultado do exame que confirma ou exclui a contaminação pelo coronavírus.  
O navio italiano Costa Favolosa teve tinha cerca de quatro mil pessoas, entre elas passageiros e tripulantes, este todos italianos. Ao todo, 40 pessoas do Espírito Santo saíram de avião até Punta Cana de onde partiram de navio para visitar ilhas francesas durante duas semanas.  Ao retornarem para Punta Cana com o navio, um passeio previsto na cidade havia sido cancelado e o grupo voltou para o Estado. 
Do total de 40 pessoas, pelo menos 20 apresentaram sintomas como febre, coriza, dor de gargante, tosse e dor no corpo,  que estão presentes em gripes como influenza e também nos pacientes contaminados pelo coronavírus.
Quatro pessoas da mesma família, duas delas idosas,  fizeram os exames na quinta-feira (12)  em hospitais particulares da Grande Vitória. As amostras seriam encaminhadas para o Laboratório Central  (Lacen) e deveriam ter o resultado apresentado no sábado (14).  Porém, quatro dias depois, somente dois resultados foram divulgados. 

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"O Lacen promete entregar em 36 horas o resultado. Todas as pessoas que viajaram estão com sintomas, estavam no mesmo cruzeiro e estão enrolando para entregar os exames. Era para ficar pronto no sábado, ligamos e jogaram para segunda-feira e hoje disseram que só daqui a sete dias. Está todo mundo apreensivo", descreveu uma familiar dos idosos que viajaram no navio italiano.
Por nota, a Secretaria de Estado da  Saúde (Sesa) confirmou que o tempo médio de análise é de até dois dias, destacando que as amostras são processadas após a conferência dos critérios de definição de caso definido pelo Ministério da Saúde. Os critérios não foram informados.  Mas não explicou o motivo da demora dos exames realizados na semana passada. 
Já o secretário da Sesa, Nésio Fernandes de Medeiros Júnior,  disse que atualmente o Lacen funciona apenas de segunda à sexta-feira, no horário comercial. A partir dessa semana será publicado uma portaria que permite  que o laboratório funcione todos os dias.
Nésio Fernandes também disse que, antes do teste de coronavírus, os pacientes que fizeram viagem para o exterior fazem testes para outras doenças viriais, como influenza, para só então ser realizado o de coronavírus. O Lacen possui capacidade para realizar 50 exames por dia.  

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