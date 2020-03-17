Capixabas que estavam em navio reclamam de demora no resultado de exames

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik

Um grupo de capixabas que viajou em um cruzeiro de navio de Punta Cana, na República Dominicana, está aguardando desde quinta-feira (12) pelo resultado do exame que confirma ou exclui a contaminação pelo coronavírus.

O navio italiano Costa Favolosa teve tinha cerca de quatro mil pessoas, entre elas passageiros e tripulantes, este todos italianos. Ao todo, 40 pessoas do Espírito Santo saíram de avião até Punta Cana de onde partiram de navio para visitar ilhas francesas durante duas semanas. Ao retornarem para Punta Cana com o navio, um passeio previsto na cidade havia sido cancelado e o grupo voltou para o Estado.

Do total de 40 pessoas, pelo menos 20 apresentaram sintomas como febre, coriza, dor de gargante, tosse e dor no corpo, que estão presentes em gripes como influenza e também nos pacientes contaminados pelo coronavírus.

Quatro pessoas da mesma família, duas delas idosas, fizeram os exames na quinta-feira (12) em hospitais particulares da Grande Vitória. As amostras seriam encaminhadas para o Laboratório Central (Lacen) e deveriam ter o resultado apresentado no sábado (14). Porém, quatro dias depois, somente dois resultados foram divulgados.

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"O Lacen promete entregar em 36 horas o resultado. Todas as pessoas que viajaram estão com sintomas, estavam no mesmo cruzeiro e estão enrolando para entregar os exames. Era para ficar pronto no sábado, ligamos e jogaram para segunda-feira e hoje disseram que só daqui a sete dias. Está todo mundo apreensivo", descreveu uma familiar dos idosos que viajaram no navio italiano.

Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou que o tempo médio de análise é de até dois dias, destacando que as amostras são processadas após a conferência dos critérios de definição de caso definido pelo Ministério da Saúde. Os critérios não foram informados. Mas não explicou o motivo da demora dos exames realizados na semana passada.

Já o secretário da Sesa, Nésio Fernandes de Medeiros Júnior, disse que atualmente o Lacen funciona apenas de segunda à sexta-feira, no horário comercial. A partir dessa semana será publicado uma portaria que permite que o laboratório funcione todos os dias.