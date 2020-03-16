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Leonel Ximenes

Estado diz que não suspenderá operações policiais por causa do coronavírus

Secretaria de Segurança Pública recusou sugestão das associações dos delegados de polícia, que queriam parar algumas ações durante a pandemia

Publicado em 16 de Março de 2020 às 20:25

Públicado em 

16 mar 2020 às 20:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policial civil em ação: operações vão continuar Crédito: Arquivo
A Polícia Civil do Espírito Santo não vai suspender nenhuma operação policial, inclusive as que não são urgentes, como sugeriu as duas entidades de representação dos delegados de polícia do Estado, o Sindepes e a Adelpo-ES. A informação é da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Segundo publicou a coluna hoje (16), as entidades enviaram ao chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, e ao Conselho Geral da PC, um documento com sugestões de medidas para proteger os servidores da Polícia Civil da pandemia do coronavírus. Uma delas é exatamente a suspensão das operações policiais não urgentes.

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“A Polícia Civil do Espírito Santo informa que tem adotado todas a providências de prevenção relacionadas à Covid-19, seguindo as orientações da Secretaria da Saúde (Sesa) e, até o momento, não há previsão de suspensão de operações policiais”, diz nota enviada pela Sesp à coluna.
Sobre o atendimento à população, a Sesp informa que quem precisar registrar Boletim de Ocorrência pode fazê-lo por meio da Delegacia Online, de forma que não é necessário ir até uma delegacia física.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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