Estado diz que não suspenderá operações policiais por causa do coronavírus

Segundo publicou a coluna hoje (16), as entidades enviaram ao chefe da Polícia Civil
, José Darcy Arruda, e ao Conselho Geral da PC, um documento com sugestões de medidas para proteger os servidores da Polícia Civil da pandemia do coronavírus. Uma delas é exatamente a suspensão das operações policiais não urgentes.
“A Polícia Civil do Espírito Santo informa que tem adotado todas a providências de prevenção relacionadas à Covid-19, seguindo as orientações da Secretaria da Saúde (Sesa) e, até o momento, não há previsão de suspensão de operações policiais”, diz nota enviada pela Sesp à coluna.
Sobre o atendimento à população, a Sesp informa que quem precisar registrar Boletim de Ocorrência pode fazê-lo por meio da Delegacia Online, de forma que não é necessário ir até uma delegacia física.