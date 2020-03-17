Prefeitura confirma coronavírus em casal de Vila Velha que fez cruzeiro

Cruzeiro está impedido de aportar e já tem casos confirmados de coronavírus Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Vila Velha confirmou que está monitorando o caso de duas pessoas que estiveram em um cruzeiro no Caribe e testaram positivo para o coronavírus. O homem, que tem 72 anos, e a mulher, que tem 70, chegaram ao Estado na última quinta-feira (17). Outras 40 pessoas, que também moram no Espírito Santo e são familiares do casal, estiveram no navio. Deste total, 32 apresentam os sintomas do Covid-19. Até o momento, apenas os dois testaram positivo, mas outras pessoas que participaram da viagem aguardam o resultado dos exames.

Segundo a nora do casal, que conversou com a reportagem, eles viajaram para Punta Cana, na República Dominicana, de avião no dia 2 de março. Lá, eles participaram de um cruzeiro, com navio e tripulação italianos, passando pelas Ilhas Virgens Britânicas, Saint Martaan e Guadalupe.

Após o passeio, o grupo capixaba retornou ao Porto de Punta Cana e voltou de avião para o Brasil. "Minha sogra chegou na quinta-feira, e vieram aqui em casa almoçar. Eles estavam bem, mas se queixaram de alguns sintomas. Meu marido logo percebeu que poderia ser coronavírus e falou para ela ir na hora para o hospital, para fazer o teste", conta.

O resultado só ficou pronto nesta terça-feira (17). Por precaução, eles permaneceram em isolamento, na casa onde moram em Vila Velha, após realizarem os exames no hospital. Contudo, após se informar com o médico que a atendeu, a mulher, de 70 anos, foi até o supermercado, usando máscara, para comprar mantimentos.

O grupo de 40 pessoas continua em contato, pelo Whatsapp. Dos 32 que manifestaram os sintomas, todos estão em casa, em isolamento. Alguns aguardam o teste para o coronavírus. Uma mulher chegou a ser internada na UTI na quinta-feira (12) por dificuldade de respirar, mas recebeu alta no dia seguinte e também já está em casa.

Costa Favolosa: navio italiano fez um cruzeiro no Caribe, 40 capixabas participaram Crédito: Divulgação

CRUZEIRO ESTÁ EM ALTO-MAR SEM PERMISSÃO DE APORTAR

O cruzeiro feito pelos capixabas foi realizado pelo navio Costa Favalosa. Jornais dominicanos têm noticiado que há casos confirmados de coronavírus de pessoas que estiveram no navio. Logo depois do grupo capixaba desembarcar, no dia 9 de março, mais passageiros embarcaram para fazer o mesmo percurso pelas ilhas do Caribe. Contudo, após confirmação de casos dentro da embarcação, ele está sem permissão para aportar em países da região. Os passageiros estão presos em seus quartos.

DEMORA EM RESULTADOS E ORIENTAÇÕES CONFUSAS

Outras pessoas que integraram a comitiva relataram que buscaram atendimento em hospitais informando que fizeram uma viagem ao exterior, onde já havia casos de coronavírus confirmados na República Dominicana e que a tripulação do navio era italiana, mas, mesmo assim, foram liberados sem restrições pelos médicos.

Acho que houve algumas falhas, tanto no hospital, que liberou sem fazer o teste, quanto no laboratório (Lacen) que demorou todo este tempo para dar o resultado, conta a nora do casal de idosos, que testou positivo. Segundo ela, a previsão inicial era de que o resultado dos exames realizados na quinta-feira (12) saísse no sábado (14). No entanto, só foi divulgado nesta terça-feira (17).

No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado ontem, constava oito casos confirmados de coronavírus, sendo um de um paciente que viajou em um cruzeiro. Com o resultado dos exames divulgados hoje atestando positivo, essa estatística, deve aumentar.

A reportagem está em contato com os hospitais que atenderam pacientes da comitiva. A Secretaria de Saúde informou que não comenta casos específicos e que divulgará um novo boletim às 17h.