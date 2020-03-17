Dom Dario Campos Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - Arcebispo de Vitória dispensa fiéis de ir às missas

Para diminuir os riscos de contágio do novo coronavírus , o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, decidiu que os fiéis da arquidiocese estão dispensados de comparecer às missas aos domingos e dias santos. O Código de Direito Canônico define que é falha grave para os católicos a não participação nas celebrações desses dias, mas abre uma brecha em casos de doença. Ou seja, as missas estão mantidas, mas os fieis da arquidiocese não precisam ir às celebrações, caso não se sintam seguros. A decisão, que consta em documento assinado pelo arcebispo, é válida, inclusive, para a Semana Santa.

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Além do ato, chamado de "dispensa canônica", o religioso também suspendeu as celebrações de Crisma e as atividades pastorais e catequéticas.

REUNIÃO

Dom Dario Campos se reuniu com padres, na manhã desta terça-feira (17), para discutir as ações da arquidiocese no combate à propagação do coronavírus. Um comunicado foi emitido aos fieis católicos, com as orientações para comunidades, paróquias, pastorais e movimentos da Arquidiocese de Vitória. No comunicado, Dom Dario vai explicar ainda que as missas poderão ser realizadas de modo mais breve. Ele também determinou a suspensão de encontros, assembleias, seminários, catequese, procissões, mutirão de confissões e outros eventos que contribuam para aglomerar pessoas.

RESTRIÇÕES NA DIOCESE DE COLATINA

O bispo de Colatina, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, anunciou nesta segunda-feira (16), uma série de medidas para controlar o avanço do coronavírus nas cidades que fazem parte da diocese. Entre elas, está o cancelamento da realização de missas em todas as igrejas de Linhares . O município do Norte do Espírito Santo já confirmou um caso da doença.

Segundo o comunicado divulgado pelo bispo, a suspensão começa a valer nesta terça-feira (17), se estendendo até o próximo domingo (22). A diocese informou que podem ser mantidas as missas transmitidas pelos meios de comunicação, desde que não tenha a participação de fiéis.

A Diocese de Colatina informou ainda que, nas outras cidades, as missas serão mantidas no momento, mas estão suspensos todos os encontros de pastorais, incluindo a catequese, de movimentos e serviços em todas as suas paróquias.

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