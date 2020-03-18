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Boa ação

Ambev produzirá 500 mil unidades de álcool em gel para doar a hospitais

Produto é originado da produção da cerveja Brahma 0.0, no qual o álcool é retirado da bebida

Publicado em 18 de Março de 2020 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 11:12
A Ambev produzirá e dorará 500 mil garrafas de álcool em gel para hospitais do país Crédito: Divulgação/Ambev
A Ambev anunciou nesta terça-feira (17) que vai produzir 500 mil unidades de álcool gel para distribuir a hospitais da rede pública nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal, onde há maior número de casos confirmados do novo coronavírus. Cada unidade de saúde receberá 5 mil frascos.
A companhia vai utilizar a linha da cervejaria em Piraí, no Rio de Janeiro, para produzir etanol e 500 mil embalagens. "Considerando que uma das restrições para a reposição do produto no mercado é a embalagem para envase, a Ambev disponibilizará o álcool em gel em garrafas PET como as utilizadas para suas bebidas, que hoje não estão em falta", explica.
O álcool será o advindo do processo cervejeiro e da produção da Brahma 0.0, cerveja sem álcool da companhia. A logística de entrega nas três unidades da federação também será feita pela Ambev.

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