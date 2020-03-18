Ambev produzirá 500 mil unidades de álcool em gel para doar a hospitais

A companhia vai utilizar a linha da cervejaria em Piraí, no Rio de Janeiro, para produzir etanol e 500 mil embalagens. "Considerando que uma das restrições para a reposição do produto no mercado é a embalagem para envase, a Ambev disponibilizará o álcool em gel em garrafas PET como as utilizadas para suas bebidas, que hoje não estão em falta", explica.