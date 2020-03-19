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Determinação

Coronavírus: bancos têm que ajustar horário de atendimento

O Banco Central recomenda que a população utilize canais digitais, como internet banking e aplicativos

Publicado em 19 de Março de 2020 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 17:34
Para garantir a prestação de serviços básicos, mas evitar a aglomeração de pessoas e diminuir a exposição dos clientes e funcionários ao novo coronavírus, o Banco Central (BC) determinou, nesta quinta-feira (19), que os bancos ajustem o horário de atendimento ao público nas agências.
As agências devem fixar, em local visível aos clientes, informações sobre a mudança. Crédito: Ricardo Medeiros
O BC, por meio de circular, dispensa que os bancos comuniquem com antecedência a alteração do horário de funcionamento, mas pede que as agências fixem, em local visível aos clientes, a mudança.
Além disso, a instituição precisa informar caso limitem a quantidade de clientes e usuários ou outras condições especiais de acesso às dependências.
A autoridade monetária recomenda que a população utilize canais digitais, como internet banking e aplicativos.

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A Febraban (Federação Brasileira de Bancos), afirmou, em nota, que as instituição seguirão as recomendações do BC e pede que, em caso de necessidade, utilizem caixas eletrônicos.
Segundo a federação, foi intensificada a higienização dos terminais.
A recomendação é que os clientes só recorram às agências para realizar transações essenciais.
Os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais e as caixas econômicas estão dispensados do cumprimento, em suas agências, do horário obrigatório e ininterrupto de funcionamento.

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