Seguro-desemprego será pago a trabalhador com salário reduzido

Homem solicita seguro-desemprego em agência do antigo Ministério do Trabalho Crédito: Marcos Fernandez

Ministério da Economia anunciou que vai pagar uma parcela do seguro-desemprego a trabalhadores que tiverem o salário e a jornada reduzidos pelos empregadores como medida de enfrentamento aos impactos econômicos do novo coronavírus. O chamado "programa antidesemprego" deve atingir 11 milhões de pessoas, vai custar R$ 10 bilhões e será bancado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego passou a ser de R$ 1,813,03 desde o último dia 11 de janeiro. O benefício máximo aumentou em R$ 77,74 em relação ao antigo valor (R$ 1.735,29) e será pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.666,29.

O coronavírus no ES

AFASTAMENTO POR CORONAVÍRUS

O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, informou que o governo também vai propor ao Congresso Nacional, via projeto de lei, pagar os primeiros 15 dias de afastamento quando o trabalhador estiver com o coronavírus. Atualmente, esse período é pago pelas empresas.