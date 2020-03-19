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Crise do coronavírus

Seguro-desemprego será pago a trabalhador com salário reduzido

O chamado programa antidesemprego deve atingir 11 milhões de pessoas. Ministério da Economia também orienta que segurados do INSS evitem ir aos bancos para sacar os benefícios

Publicado em 19 de Março de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 17:16
Homem solicita seguro-desemprego em agência do antigo Ministério do Trabalho Crédito: Marcos Fernandez
Ministério da Economia anunciou que vai pagar uma parcela do seguro-desemprego a trabalhadores que tiverem o salário e a jornada reduzidos pelos empregadores como medida de enfrentamento aos impactos econômicos do novo coronavírus. O chamado "programa antidesemprego" deve atingir 11 milhões de pessoas, vai custar R$ 10 bilhões e será bancado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Segundo o Ministério da Economia, todas as pessoas que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.090) e tiverem a redução de salário e jornada (que pode ser de 50%, de acordo com o que a pasta informou na quarta-feira) receberão uma antecipação de 25% do valor de seguro-desemprego a que teriam direito mensalmente.
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O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego passou a ser de R$ 1,813,03 desde o último dia 11 de janeiro. O benefício máximo aumentou em R$ 77,74 em relação ao antigo valor (R$ 1.735,29) e será pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.666,29.

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O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, informou que o governo também vai propor ao Congresso Nacional, via projeto de lei, pagar os primeiros 15 dias de afastamento quando o trabalhador estiver com o coronavírus. Atualmente, esse período é pago pelas empresas.
Além disso, o governo também informou que o atendimento virtual será reforçado, e que as agências manterão plantão reduzido apenas para orientação e esclarecimento quanto à forma de acesso aos canais de atendimento remoto.

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